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УЕФА исключил сборную России из Лиги наций

Источник:
Sibnet.ru
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025, сообщается на сайте организации.

В европейском турнире примут участие 54 страны. Лига наций является частью отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

УЕФА отстранил российских футболистов от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года после начала боевых действий на территории Украины.

Сборная России из-за отстранения не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона «В» в дивизион «С».

26 сентября 2023 года организация допустила к международным соревнованиям в сезоне-2023/2024 юношеские сборные из России, призвав выработать механизм восстановления российских сборных до 17 лет.

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