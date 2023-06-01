Овечкин запатентует легендарную фразу

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»).

Если Роспатент одобрит заявку Овечкина, использовать это выражение без согласия игрока в коммерческих целях будет запрещено. Хоккеист хочет так брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты, сообщает «Вестник лицензионного рынка».

Фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» Овечкин впервые произнес более 15 лет назад, в начале второго сезона Национальной хоккейной лиги. Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтона» Шона Моррисонна и площадку ему помогли покинуть партнеры по команде.

На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил фразой, которая разошлась по СМИ.