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Овечкин запатентует легендарную фразу

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккеист Александр Овечкин
Фото: All-Pro Reels from District of Columbia, USA / CC BY-SA 2.0

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил запатентовать фразу «I’m okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»).

Если Роспатент одобрит заявку Овечкина, использовать это выражение без согласия игрока в коммерческих целях будет запрещено. Хоккеист хочет так брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты, сообщает «Вестник лицензионного рынка».

Фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» Овечкин впервые произнес более 15 лет назад, в начале второго сезона Национальной хоккейной лиги. Тогда россиянин упал на лед после броска защитника «Вашингтона» Шона Моррисонна и площадку ему помогли покинуть партнеры по команде.

На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил фразой, которая разошлась по СМИ.

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