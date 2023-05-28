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Латвия впервые стала бронзовым призером ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Латвии по хоккею с шайбой
Сборная Латвии по хоккею с шайбой
Фото: © lhf.lv

Сборная Латвии обыграла команду США в матче за третье место чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.

Встреча в Тампере завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роберт Букартс (8-я минута), Янис Якс (17), Кристиан Рубинс (55, 62). У США шайбы забросили Рокко Гримальди (10, 20) и Мэтт Коронато (47).

Латвийцы показали свой лучший результат на чемпионатах мира. Американцы дважды становились чемпионами мира и по девять раз серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств. 

В финале чемпионата мира в воскресенье, 28 мая, встретятся сборные Канады и Германии.

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