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Сборная Канады стала первым финалистом ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккейная сборная Канады вышла в финал чемпионата мира, победив в полуфинальном поединке команду Латвии.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе канадцев шайбы забросили Самюэль Блэ (36-я минута), Джек Куинн (41), Адам Фантилли (49) и Скотт Лотон (60), у латвийцев — Данс Лочмелис (9) и Рудольфс Балцерс (37).

Команда Канады выходит в финал чемпионата мира по хоккею четвертый год подряд. В 2019 и 2022 году канадцы в финале уступили Финляндии. В 2021 году сборная Канады обыграла финскую сборную.

Хоккейные сборные России и Белоруссии в нынешнем году не участвуют в чемпионате мира из-за санкций, введенных Международной федерацией хоккея.

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