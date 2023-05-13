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Макдэвид побил «вечный» рекорд Овечкина

Источник:
Sibnet.ru
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Канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил две шайбы в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ и достиг отметки в 71 гол за сезон. Тем самым он побил рекорд российского нападающего Александра Овечкина.

«Эдмонтон» в гостях уступил «Вегасу» со счетом 3:4, счет в серии до четырех побед стал 2–3. Макдэвид отличился на 4-й и 33-й минутах, всего в плей-офф канадец забросил семь шайб. Кроме этого, у него 64 шайбы в регулярном чемпионате.

Овечкин в сезоне 2007/08 забросил 65 шайб в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф. На тот момент российский нападающий установил рекорд результативности в XXI веке.

Рекорд по голам в одном сезоне во всей истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки. В сезоне 1983/84 канадский форвард забросил 100 шайб — 87 в регулярном чемпионате и 13 в плей-офф.

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