Всемирно известных фехтовальщиц не допустили на соревнования

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях всемирно известных спортсменок — олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Конгресс FIE в марте разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Одни из пунктов — не высказываться в поддержку СВО и не иметь связей с армией и органами госбезопасности.

«FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, — знакомых миру фамилий в нем нет. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и многих других перспективных сильных ребят», — сказал Мамедов ТАСС.

Список был составлен по рекомендациям МОК. Федерация ждет данных по рапире и шпаге, по тренерам, врачам и другим специалистам. По словам Мамедова, сборная выработает единую позицию.

«Я не хочу, чтобы потом, когда я перестану быть руководителем федерации, главным тренером, мне вслед говорили, что я кому-то жизнь испортил, дорогу в спорт перекрыл», — отметил президент федерации.

Егорян, Великая, Позднякова, Никитина, Ибрагимов представляют ЦСКА, Решетников — СШОР по фехтованию Новосибирской области.