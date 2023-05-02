Нападающий Иван Мирошниченко отправится в НХЛ

Хоккеист Иван Мирошниченко расторг соглашение с Авангардом»
и перейдет в НХЛ, он подписал трехлетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз».
19-летний нападающий будет получать в НХЛ 855 тысяч долларов,
а в АХЛ — 82,5 тысячи, сообщает пресс-служба американского клуба.
В «Авангарде» решение Мирошниченко посчитали поспешным, но
пожелали спортсмену удачи на новом месте.
«Еще
в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания
Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его — в последний год
соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не
будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным», — цитирует
пресс-служба «Авангарда» генерального менеджера Антона Курьянова.
В текущем составе «Вашингтон Кэпиталз» три российских спортсмена — нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов и защитник Александр Алексеев.