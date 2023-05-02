НАВЕРХ

Нападающий Иван Мирошниченко отправится в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Авангард»

Хоккеист Иван Мирошниченко расторг соглашение с Авангардом» и перейдет в НХЛ, он подписал трехлетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

19-летний нападающий будет получать в НХЛ 855 тысяч долларов, а в АХЛ — 82,5 тысячи, сообщает пресс-служба американского клуба.

В «Авангарде» решение Мирошниченко посчитали поспешным, но пожелали спортсмену удачи на новом месте.

«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его — в последний год соглашения. Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным», — цитирует пресс-служба «Авангарда» генерального менеджера Антона Курьянова.

В текущем составе «Вашингтон Кэпиталз» три российских спортсмена — нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов и защитник Александр Алексеев.

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Спорт #Хоккей #Омск
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Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.