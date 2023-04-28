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MediaTek анонсирует новый флагманский процессор для смартфонов в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Новый мобильный чип MediaTek Dimensity 9200+
Фото: © MediaTek

MediaTek объявила о готовящемся анонсе своего нового флагманского процессора Dimensity 9200+, который запланирован на 10 мая 2023 года.

В новом посте официального аккаунта фирмы в китайской соцсети Weibo указана дата, изображен сам чипа с гравировкой производителя, маркировкой и пометкой о поддержке 5G. Однако подробной информации о новом процессоре пока нет. 

Эксперты из 9To5Google полагают, что Dimensity 9200+ может быть более мощным, чем Snapdragon 8 Gen 2 — основным конкурентом Dimensity 9200. Пока неизвестно, какой смартфон будет первым, кто получит новый процессор MediaTek, однако, как и в прошлом году, есть вероятность, что он появится сначала только на китайском рынке.

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MediaTek — тайваньская компания, специализирующаяся на проектировании и производстве полупроводниковых чипов для мобильных устройств, телевизоров, маршрутизаторов, планшетов и других электронных устройств.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну чего только не выдумаешь, ради лайков?

-Керя-

Это понятно выстрел в пустоту. Я не понимаю почему Московские учителя получают 125 т. рублей а в регионах...

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

mosquito__2010

Про Югославию рассказывать или пока залижешь текущие раны ?