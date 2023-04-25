Блогеры похвалили Xiaomi 13 Ultra за стильный дизайн и долговечность

Издание Tom’s Guide провело обзор флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, высоко оценив его камеру, производительность, качественный дисплей и быструю зарядку. Однако обозреватели посетовали на недоступность устройства на рынке.

«Сильные стороны Xiaomi 13 Ultra не ограничиваются камерами. Вы по-прежнему получаете золотой стандарт дисплея и технологии чипсета для современных телефонов Android, а также довольно быструю зарядку — если сможете приобрести этот смартфон», — сообщается в обзоре.

Tom’s Guide подчеркивает, что Xiaomi совершила прорыв в области камеры смартфона, оснастив его четырьмя 50-мегапиксельными модулями и добавила «множество встроенных фишек». Но обозреватели не могут посоветовать его своим читателям из-за того, что смартфон не продается в Британии и США.

Xiaomi представила смартфон с рекордно ярким экраном

Блогеры признали смартфон стильным, долговечным и похвалили его производительность в выполнении повседневных задач. Однако для игр они порекомендовали приобрести флагманы OnePlus 11 или Galaxy S23, демонстрирующие лучшие характеристики.