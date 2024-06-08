Android-смартфоны получили функцию слежки

Компания Google добавила в обновленную версию приложения «Найти устройство» функцию слежки за детьми с помощью их смартфонов.

В приложения «Найти устройство» появилась специальная вкладка «Устройства семьи». В ней будут отображаться устройства детей пользователей под управлением Android с активным режимом родительского контроля, пишет портал 9to5Google.

При нажатии на устройство ребенка в этом разделе с родительского устройства будет показано местоположение ребенка и его смартфона на карте в режиме реального времени с точностью до нескольких метров.

Таким образом, родители смогут всегда знать, где находятся их дети, без использования сторонних приложений и специальных устройств. Также родителю будет показан остаток заряда на устройстве и другие данные.