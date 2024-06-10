Дуров рассказал о своем смартфоне за $180

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на протяжении двух лет пользовался бюджетным смартфоном Samsung стоимостью 180 долларов.

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Но, по его словам, устройство расплавилось из-за жары в Дубае, где Дуров живет в последнее время. Теперь придется сменить телефон, посетовал он.

С помощью недорогого смартфона основатель Telegram перенимал опыт пользователей, чтобы улучшить сервис мессенджера.