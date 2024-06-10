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Дуров рассказал о своем смартфоне за $180

Источник:
Sibnet.ru
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Телефон Павла Дурова за 180 долларов
Телефон Павла Дурова за 180 долларов
Фото: © t.me/durov

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что на протяжении двух лет пользовался бюджетным смартфоном Samsung стоимостью 180 долларов.

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

Но, по его словам, устройство расплавилось из-за жары в Дубае, где Дуров живет в последнее время. Теперь придется сменить телефон, посетовал он.

С помощью недорогого смартфона основатель Telegram перенимал опыт пользователей, чтобы улучшить сервис мессенджера.

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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏