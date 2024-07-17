Анонсирована флагманская «раскладушка» Xiaomi MIX Flip

Компания Xiaomi официально анонсировала свой первый смартфон в форм-факторе вертикальной «раскладушки» под названием Xiaomi MIX Flip.

Смартфон оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оперативной памятью LPDDR5X. Устройство также получит объектив Leica Summilux и вместительный аккумулятор емкостью 4780 мАч.

Согласно анонсу, Xiaomi Mix Flip выйдет в трех цветах: фиолетовом, черном и белом. Корпус будет иметь металлические грани. Заднюю панель устройства почти полностью занимает внешний дисплей с вырезом под двойную камеру.

Презентация Xiaomi Mix Flip пройдет 19 июля, в этот день также покажут Mix Fold 4, Redmi K70 Ultra, часы Watch S4 Sport, браслет Smart Band 9 и наушники Buds 5.