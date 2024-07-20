Названы три лучших бюджетных смартфона

Подборка из трех лучших смартфонов, которые можно купить дешевле 10 тысяч рублей, составлена редакцией портала «Палач».

Список открывает Realme Note 50, который стоит от 5,8 тысячи рублей. Его владельцы получают аппарат с бюджетным чипом Unisoc Tiger T612, большим экраном с частотой 90 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч, двумя камерами и защищенным от влаги и пыли корпусом по стандарту IP54.

На втором месте оказался смартфон Infinix Hot 30 с чипом MediaTek Helio G88, основной камерой на 50 мегапикселей и батареей 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Купить его можно от 8,9 тысячи рублей.

На третьем месте смартфон Vivo Y35, она базируется на чипсете Snapdragon 680. Модель имеет тройную основную камеру и IPS-экран с частотой 90 Гц. Смартфон имеет защиту IP54 и реверсивную проводную зарядку. Vivo Y35 стоит от 9,8 тысячи рублей.