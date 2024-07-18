Xiaomi анонсировала флагманский смартфон в стиле Lamborghini

Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон Redmi K70 Ultra в издании Lamborghini Edition, официальная презентация «гоночной» версии состоится 19 июля.

Смартфон получит уникальный дизайн, вдохновленный суперкаром Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2. Данная версия Redmi K70 Ultra будет представлена в двух цветовых вариантах — зеленом и оранжевом.

Задняя панель устройства украшена логотипом Lamborghini, а также имеет необычную форму блока камер. В комплекте с устройством поставляются стилизованный под автомобиль чехол и другие аксессуары.

Известно, что Redmi K70 Ultra получит флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+, OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, основную камеру с сенсором Sony IMX906, аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.