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Xiaomi анонсировала флагманский смартфон в стиле Lamborghini

Источник:
Mydrivers.com
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон Redmi K70 Ultra в издании Lamborghini Edition, официальная презентация «гоночной» версии состоится 19 июля.

Смартфон получит уникальный дизайн, вдохновленный суперкаром Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2. Данная версия Redmi K70 Ultra будет представлена в двух цветовых вариантах — зеленом и оранжевом.

Задняя панель устройства украшена логотипом Lamborghini, а также имеет необычную форму блока камер. В комплекте с устройством поставляются стилизованный под автомобиль чехол и другие аксессуары.

Известно, что Redmi K70 Ultra получит флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+, OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, основную камеру с сенсором Sony IMX906, аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

DEMON01

Ну если уже и этот говорит о цифровом рубле ,значит будут обдирать народ основательно.

GammiPluh

Очередная пиар акция закончилась трагедией

mosquito__2010

У них всегда всё как по маслу ) Исключительная нация веть