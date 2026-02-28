НАВЕРХ
Xiaomi представила глобальные версии новых флагманов

Смартфон Xiaomi 17 Ultra
Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi официально вывела на мировой рынок свои флагманские смартфоны Xiaomi 17 и 17 Ultra, соответствующая презентация прошла на выставке MWC 2026.

Устройства работают на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 под управлением фирменной оболочки HyperOS 3. Обе модели получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поддержку беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Старшая модель Xiaomi 17 Ultra оснащена продвинутой системой камер, разработанной совместно с компанией Leica. Основной модуль имеет дюймовый сенсор Light Fusion 1050L с поддержкой LOFIC HDR.

Также в блок входит 200-мегапиксельная телефотокамера с переменным фокусным расстоянием от 75 до 100 миллиметров, позволяющая снимать с пятикратным приближением. Дополняет набор 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Флагман получил 6,9-дюймовый OLED-экран с матрицей LTPO, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 3.0. Емкость аккумулятора глобальной версии составляет 6000 мАч. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Более компактный Xiaomi 17 имеет 6,3-дюймовый OLED-экран LTPO, глобальная версия получила батарею емкостью 6330 мАч, превышая показатель модели Ultra. Аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Базовая версия Xiaomi 17 обойдется покупателям в 999 евро (около 91 тысячи рублей). Примечательно, что китайская версия почти в два раза дешевле. Смартфон Xiaomi 17 Ultra в минимальной модификации оценивается в 1499 евро (около 136 тысяч рублей).

Хайтек #Фишки Xiaomi #Смартфоны
