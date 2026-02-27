Смартфоны Xiaomi превратились в «кирпичи»

Пользователи стали массово жаловаться на профильных форумах на проблемы после обновления смартфонов Xiaomi и Redmi — установка HyperOS 3 превращает устройства в «кирпичи».

Версия HyperOS 3 появилась в конце 2025 года, однако ее разворачивали среди пользователей постепенно, поэтому основная волна обновлений началась только сейчас. После установки такого апдейта смартфон намертво зависает и перестает подавать признаки жизни.

Проблема кроется в устройствах, на которые она устанавливается новая прошивка. Дело в том, что Xiaomi встроила в HyperOS 3 новый механизм региональной блокировки для смартфонов, которые работают в чужом регионе.

Блокировка происходит, если HyperOS 3 обнаруживает, что телефон, предназначенный для рынка Китая, работает в совершенно другой стране с принудительно установленной глобальной версией прошивки.

Определить потенциально опасный аппарат можно по IMEI — уникальному идентификатору, который обычно указан на упаковке от устройства. Если код указывает на китайский регион, а прошивка глобальная, смартфон после обновления с высокой вероятностью превратится в кирпич.