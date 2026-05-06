Назван самый популярный в России китайский смартфон

Xiaomi Poco M8
Фото: © t.me/POCORussiaOfficial

Самым продаваемым китайским смартфоном в России в первом квартале 2026 года стал Xiaomi Poco M8, следует из отчета «AliExpress СНГ».

Poco M8 был представлен в России в начале текущего года, смартфон получил флагманский дизайн при доступной цене примерно в 15 тысяч рублей. Толщина модели — всего 7,35 миллиметра, а вес — 178 граммов, что делает ее самым тонким и легким смартфоном в линейке.

Устройство оснащено AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит и работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 3. Основной в блоке камер 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 400 позволяет делать качественные снимки.

На втором месте оказался флагманский OnePlus 15, имеющий топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Третьим самым популярным у россиян китайским телефоном стал Xiaomi Redmi Note 15 Pro.

В топ-10 также попали Poco X8 Pro, Poco X7 Pro, Xiaomi Redmi Note 14, Xiaomi Redmi Note 15, Realme 16 Pro+, OnePlus 15R и Honor 400.

