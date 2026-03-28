Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон

Корпорация Xiaomi представила ультрадешевый смартфон Redmi 15 5A, который фактически является переработанной версией POCO C85x.

Аппаратным «сердцем» самого доступного в линейке смартфона выступает доступный чип Unisoc T8300. Redmi 15 5A также оснащается 6,9-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 810 нит. Заявлена поддержка 5G.

Модуль камер включает основной модуль на 32 мегапикселей и фронтальная камера на 8 мегапикселей. Автономность новинки обеспечивает встроенный аккумулятор емкостью 6300 мАч. В качестве программной оболочки используется HyperOS 3.0 на базе Android 16.

Смартфон доступен в конфигурациях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ. Поддерживается расширение памяти с помощью microSD. Redmi 15 5A будет доступен в трех цветовых решениях: черном, синем и розовом.

Минимальная комплектация Xiaomi Redmi 15A в пересчете на рубли стоит около 11 тысяч рублей. Продажи самой доступной модели уже стартовали в Индии. В дальнейшем она может появиться на других рынках.