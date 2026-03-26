Xiaomi прекратила поддержку легендарной прошивки MIUI

Обновление Android на смартфоне Xiaomi
Xiaomi официально завершила поддержку фирменной оболочки Android под названием MIUI, которая использовалась в смартфонах компании.

MIUI дебютировала в августе 2010 года на базе Android 2.2 Froyo. Со временем она стала ключевой частью смартфонов Xiaomi, на пике популярности оболочкой пользовались более 500 миллионов человек по всему миру.

MIUI выделялась на фоне «чистого» Android за счет множества встроенных инструментов, которые раньше можно было получить только с помощью сторонних приложений. У нее была глубокая и гибкая персонализация, а также уникальные функции конфиденциальности.

Она регулярно обновлялась, поддерживала root-доступ, имела продвинутый игровой режим. Кроме этого, MIUI была одной из первых оболочек, внедривших плавные полноэкранные жесты, ставшие стандартом для современных смартфонов.

Однако в октябре 2023 года компания объявила о переходе на новую операционную систему HyperOS, которая должна обеспечить более высокую производительность, безопасность и унификацию устройств Xiaomi.

Несмотря на это, отдельные модели продолжали получать обновления MIUI вплоть до марта 2026 года. Теперь поддержка MIUI полностью прекращена, оболочка официально стала «архивной».

Еще по теме
Xiaomi представила глобальные версии новых флагманов
Смартфоны Xiaomi превратились в «кирпичи»
Xiaomi отказалась исправлять сбой «серых» смартфонов
Представлен смартфон с лучшей камерой
Как сделать
Как зарегистрировать биометрию
14.03.26, 11:49
2140
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
4330
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
5111
3
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
7790
1
Что такое «чистый» номер телефона и как его получить
Чистый номер, в отличие от номеров, попадающих на вторичный рынок, не имеет связи с аккаунтами, долгами или рассылками прошлых владельцев
11.02.26, 08:31
7619
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
137449
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
171523
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
157920
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3516945
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
184912
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

krasprol

Большой мастер по лизанию и не только байкальского льда....

_ASUS__

т.е. озвучено ключевое слово в отношении ирана ... ограбить ... т.е. сша и израиль это банда грабителей...

ghtwaa

Я не чувствую доход от природных ресурсов