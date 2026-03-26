Xiaomi прекратила поддержку легендарной прошивки MIUI

Xiaomi официально завершила поддержку фирменной оболочки Android под названием MIUI, которая использовалась в смартфонах компании.

MIUI дебютировала в августе 2010 года на базе Android 2.2 Froyo. Со временем она стала ключевой частью смартфонов Xiaomi, на пике популярности оболочкой пользовались более 500 миллионов человек по всему миру.

MIUI выделялась на фоне «чистого» Android за счет множества встроенных инструментов, которые раньше можно было получить только с помощью сторонних приложений. У нее была глубокая и гибкая персонализация, а также уникальные функции конфиденциальности.

Она регулярно обновлялась, поддерживала root-доступ, имела продвинутый игровой режим. Кроме этого, MIUI была одной из первых оболочек, внедривших плавные полноэкранные жесты, ставшие стандартом для современных смартфонов.

Однако в октябре 2023 года компания объявила о переходе на новую операционную систему HyperOS, которая должна обеспечить более высокую производительность, безопасность и унификацию устройств Xiaomi.

Несмотря на это, отдельные модели продолжали получать обновления MIUI вплоть до марта 2026 года. Теперь поддержка MIUI полностью прекращена, оболочка официально стала «архивной».