Xiaomi отказалась исправлять сбой «серых» смартфонов

XiaomiTime
Компания Xiaomi подтвердила критическую проблему с обновлением HyperOS 3 на своих смартфонах, которая приводит к невозможности загрузки системы. Сбой возникает на «серых» устройствах, ввезенных через неофициальные каналы.

Смартфоны после установки обновления уходят в бесконечную перезагрузку на этапе включения из-за невозможности завершить проверку модема. Причина — новые механизмы безопасности Xiaomi, пишет издание XiaomiTime.

Механизмы блокируют запуск системы при выявлении изменений системных данных, которые корректируются на «серых» смартфонах продавцами. Xiaomi выяснила, что затронутые устройства имеют поврежденные NV-данные модема.

В связи с этим компания не будет выпускать дополнительный патч для устранения ошибки. В качестве временной меры пользователям рекомендуется выполнить серию принудительных перезагрузок, что запускает автоматическое восстановление с откатом до HyperOS 2.2.

Однако повторное обновление до HyperOS 3 вновь приводит к сбою, поэтому владельцы модифицированных устройств фактически лишились возможности перейти на новую версию операционной системы.

