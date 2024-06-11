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Маск запретит в своих компаниях устройства Apple с ИИ

Источник:
ТАСС
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Илон Маск предупредил, что запретит использовать в своих компаниях устройства Apple с технологией искусственного интеллекта.

«Если Apple встроит OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это недопустимое нарушение в сфере безопасности», — написал Маск на своей странице в X.

Он также оставил сообщение под публикацией главы «яблочной» корпорации Тима Кука о генеративном искусственном интеллекте — Apple Intelligence. «Либо остановите эту жуткую шпионскую программу, либо все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — заявил Маск.

Apple ранее представила новую операционную систему iOS 18, а также свой генеративный искусственный интеллект — Apple Intelligence. Представители корпорации отметили, что их ИИ не собирает информацию и оперирует ей только на устройстве.

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nicollaich

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Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

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Asd10

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