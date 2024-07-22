Найден дешевый способ производства прозрачных OLED-экранов

Корейские учёные разработали технологию для производства крупноформатных прозрачных OLED-экранов, которая десятикратно снижает их стоимость.

В основе новой технологии лежит равномерное распределение наночастиц диоксида титана диаметром всего 100 нанометров по всей поверхности пленки. На эту сверхтонкую пленку проецируется изображение, пишет New Atlas.

Благодаря этому достигается высокое качество картинки с большим углом обзора в 170 градусов. Дополнительная полимерная пленка с жидким кристаллом может регулировать непрозрачность фона, улучшая четкость изображения в условиях яркого освещения.

На сегодня стоимость обычного 100-дюймового прозрачного OLED-экрана превышает 72 тысячи долларов США, что делает его недоступным для широкого круга потребителей. Разработанная технология решает проблему.