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HP прекратила выпуск принтеров из‑за разгневанных пользователей

Источник:
Sibnet.ru
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Американская компания HP прекратила выпуск «умных» лазерных принтеров LaserJet е-серии, которые требовали для своей работы подключения к интернету.

Решение вызвано недовольством пользователей, пишет издание Tom’s Hardware. Компания могла обновлять таким принтерам прошивку без разрешения владельца. Также HP удаленно блокировала устройства за использование неоригинальных картриджей.

Также компания перестала требовать от владельцев таких принтеров регулярно оплачивать подписку HP+, она осталась в качестве необязательной опции. Данная подписка открывает пользователям доступ к облачной печати и обеспечивает их дополнительным годом гарантии.

При этом у нее есть ряд ограничений — в частности, пользователь обязуется использовать исключительно оригинальных картриджи HP, в ином случае его принтер может быть удаленно заблокирован.

Попытка привязать пользователей к оригинальным расходным материалам обернулась для компании убытками, отмечает издание. Так, в первом квартале 2024 года ее выручка упала на 4,4% год. Продажи в натуральном выражении и вовсе обрушились на 17%.

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