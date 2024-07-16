ChatGPT имплантировали прямо в мозг человека. ВИДЕО

Компания Synchron интегрировала генеративный ИИ на базе разработок OpenAI в свою платформу интерфейса мозг-компьютер.

Отмечается, что ChatGPT может генерировать автоматические подсказки для текстовых сообщений, классифицированные по контекстным данным, включая эмоции пользователя. Работу технологии разработчики показали на видео.

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В частности, с помощью GPT система может помогать носителю генерировать текст или даже аудио со скоростью обычного человеческого разговора. Такие разработки могут использоваться пациентами с повреждением мозга.

Сам чип имплантируется в кровеносный сосуд на поверхности двигательной коры головного мозга через яремную вену с помощью минимально инвазивной эндоваскулярной процедуры.