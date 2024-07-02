LG перезапустила сервис для просмотра телеканалов в России

Южнокорейская компания LG перезапустила фирменный сервис LG Channels для просмотра телеканалов на русском языке. Он стал недоступен в России в марте 2022 года, когда украинская Megogo, отвечающая за его разработку, ушла с российского рынка.

Новое приложение LG Channels уже появилось во внутреннем магазине приложений LG. В подписку сервиса войдет около 140 каналов, большинство из которых уже включены в подписки многих онлайн-кинотеатров, таких как ivi и Okko, пишет «Коммерсантъ».

Разработкой нового приложения занимался R&D-центр LG в Санкт-Петербурге. Участники рынка считают, что перезапуск LG Channels можно расценить как заинтересованность LG в сохранении доли на российском рынке.

В 2022 году LG объявил об остановке поставок продукции в Россию. Однако уже в 2023 году на польском заводе LG на телевизоры начали устанавливать программное обеспечение для Smart TV, адаптированное под российский рынок.