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LG перезапустила сервис для просмотра телеканалов в России

Источник:
Sibnet.ru
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Южнокорейская компания LG перезапустила фирменный сервис LG Channels для просмотра телеканалов на русском языке. Он стал недоступен в России в марте 2022 года, когда украинская Megogo, отвечающая за его разработку, ушла с российского рынка.

Новое приложение LG Channels уже появилось во внутреннем магазине приложений LG. В подписку сервиса войдет около 140 каналов, большинство из которых уже включены в подписки многих онлайн-кинотеатров, таких как ivi и Okko, пишет «Коммерсантъ».

Разработкой нового приложения занимался R&D-центр LG в Санкт-Петербурге. Участники рынка считают, что перезапуск LG Channels можно расценить как заинтересованность LG в сохранении доли на российском рынке.

В 2022 году LG объявил об остановке поставок продукции в Россию. Однако уже в 2023 году на польском заводе LG на телевизоры начали устанавливать программное обеспечение для Smart TV, адаптированное под российский рынок.

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Asd10

Дело, Саша, не в этом. За всю свою незалежную историю Украина доказала только одно - никакие написаные...

Kukuh88

Ну, исходя из того, чем в итоге вылилась эта зерновая сделка - любые договоренности в этом виде пустая...

GammiPluh

такое без смеха на камеру трудно произнести, а так бы могли

Asd10

В деле переговоров гибкость нужна. А Зеленский на американский шампур насажен.