Отечественный смартфон «Р-ФОН» прошел испытания

Российский смартфон «Р-ФОН» прошел тестовые испытания в лаборатории «МегаФона», сообщает пресс-служба оператора.

Лаборатория провела весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи, говорится в сообщении. Тесты проводились на смартфоне с кодовым названием RT001, выпущенном 26 марта 2024 года.

В рамках тестирования специалисты провели анализ работы операционной системы, возможностей сотовой связи, включая звонки и SMS, а также тестирование переключения между сетями различных стандартов.

Также были проверены функции Wi-Fi и Bluetooth. Кроме этого, эксперты осуществили серию пользовательских сценариев для комплексной оценки устройства. По результатам тестирования данные были переданы производителю «Р-ФОН».

«Р-ФОН» производится компанией «Рутек», сборка ведется на заводе в Саранске. Устройство работает под управлением операционной системы Rosa Mobile, разработчиком которой выступает научно-технический центр информационных технологий РОСА.