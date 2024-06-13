НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Отечественный смартфон «Р-ФОН» прошел испытания

Источник:
Sibnet.ru
372 0

Российский смартфон «Р-ФОН» прошел тестовые испытания в лаборатории «МегаФона», сообщает пресс-служба оператора.

Лаборатория провела весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи, говорится в сообщении. Тесты проводились на смартфоне с кодовым названием RT001, выпущенном 26 марта 2024 года.

В рамках тестирования специалисты провели анализ работы операционной системы, возможностей сотовой связи, включая звонки и SMS, а также тестирование переключения между сетями различных стандартов.

Также были проверены функции Wi-Fi и Bluetooth. Кроме этого, эксперты осуществили серию пользовательских сценариев для комплексной оценки устройства. По результатам тестирования данные были переданы производителю «Р-ФОН».

«Р-ФОН» производится компанией «Рутек», сборка ведется на заводе в Саранске. Устройство работает под управлением операционной системы Rosa Mobile, разработчиком которой выступает научно-технический центр информационных технологий РОСА.

Еще по теме
Маск запретит в своих компаниях устройства Apple с ИИ
Дуров рассказал о своем смартфоне за $180
Android-смартфоны получили функцию слежки
РКН предложил по умолчанию блокировать спам‑звонки из‑за границы
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
13.06.24, 16:07
520
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
2730
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
12127
1
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Неоптимальное расположение антенн роутера может привести к тому, что беспроводной интернет будет неустойчивым и слабым
17.02.24, 10:51
766060
2
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
26.11.23, 05:48
230584
0
Как выбрать
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
30.04.24, 23:57
12057
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
12443
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
558497
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
33210
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
33408
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запад «потерял» российский Черноморский флот
Развенчан популярный миф о витамине D
Орбан заявил, что Запад жаждет победы над Россией ради денег
Китайские автопроизводители обсудят уход из России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

США - мелочные закомплексованные истеричечки ) Лишь бы поднагадить )

mosquito__2010

Твоим вопросам необходим клинический анализ, как и персонажам с ролика держащих советское знамя и выкрикивая...

Asd10

Заметь, что вышеотписавшийся "пацифист" прямо призывает жахнуть. Видать ему мозги начисто вымыло. Бяда!

mosquito__2010

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2024, 12:00) А нужно ли ТАКОЕ нато украинским бойцам и командирам..? Особенно...