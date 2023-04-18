НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Xiaomi представил смартфон с рекордно ярким экраном

Источник:
Sibnet.ru
264 0

Компания Xiaomi представила флагманский камерофон Xiaomi 13 Ultra, который оснащен 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K с частотой обновления до 120 Гц.

При этом экран стал самым ярким в индустрии — дисплей C7 может выдавать пиковую яркость 2600 нит. Прежний рекордсмен по яркости экрана был Oppo Find X6 Pro — его экран работал при максимальной яркости в 2500 нит.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, который работает в паре с оперативной памятью до 16 ГБ типа LPDDR5X и встроенным хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

За фотографии и видео отвечают четыре сенсора на задней панели с разрешением по 50 мегапикселей — Sony IMX989 с OIS и переменной диафрагмой, а также три сенсора Sony IMX858. Камера разрабатывалась совместно с компанией Leica.

Xiaomi 13 Ultra
презентация Xiaomi 13 Ultra
Фото: © Xiaomi

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. Разработчики уверяют, что смартфон при 1% заряда проработает около 72 минут в режиме разговора.

Xiaomi 13 Ultra поступит в продажу в Китае по цене от 6 до 7,3 тысячи юаней (от 71,1 до 86,5 тысячи рублей) за версию 8/256 ГБ и 16/1 ТБ соответственно. Ожидается, что новинка также будет представлена в России.

Еще по теме
Xiaomi представила в России QLED‑телевизоры
Стартовали российские продажи Redmi Note 12
Xiaomi выпустила миниатюрный смартфон
Представлена глобальная версия Xiaomi 13
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
6495
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
5894
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
5054
6
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
5039
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
76079
2
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
5081
1
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
8672
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
5422
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
6081
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
6405
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Водители пожаловались на непристойные госномера
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

"Его план будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины." Ну этим планом можно только...

nicollaich

Грандиозный спланированный слив.

GammiPluh

Эта война это крупнейшее мошенничество в США - передают миллиарды долларов без контроля вообще... больше...

alex.nska

как можно придумать план если его у них нету,да и вообще кто они такие.