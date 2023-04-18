Xiaomi представил смартфон с рекордно ярким экраном

Компания Xiaomi представила флагманский камерофон Xiaomi 13 Ultra, который оснащен 6,73-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K с частотой обновления до 120 Гц.

При этом экран стал самым ярким в индустрии — дисплей C7 может выдавать пиковую яркость 2600 нит. Прежний рекордсмен по яркости экрана был Oppo Find X6 Pro — его экран работал при максимальной яркости в 2500 нит.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, который работает в паре с оперативной памятью до 16 ГБ типа LPDDR5X и встроенным хранилищем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

За фотографии и видео отвечают четыре сенсора на задней панели с разрешением по 50 мегапикселей — Sony IMX989 с OIS и переменной диафрагмой, а также три сенсора Sony IMX858. Камера разрабатывалась совместно с компанией Leica.

презентация Xiaomi 13 Ultra Фото: © Xiaomi

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную на 50 Вт. Разработчики уверяют, что смартфон при 1% заряда проработает около 72 минут в режиме разговора.

Xiaomi 13 Ultra поступит в продажу в Китае по цене от 6 до 7,3 тысячи юаней (от 71,1 до 86,5 тысячи рублей) за версию 8/256 ГБ и 16/1 ТБ соответственно. Ожидается, что новинка также будет представлена в России.