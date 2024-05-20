Быстрая зарядка: может ли «убить» аккумулятор?

Большинство современных смартфонов поддерживают быструю зарядку. Она подразумевает повышенную мощность поступающего тока, что приводит к дополнительному нагреву батареи и ее деградации. Портит ли быстрая зарядка аккумулятор телефона?

Какие стандарты существуют

Стандартная мощность обычной зарядки — 5 Вт. Самый известный стандарт быстрой зарядки Quick Charge от компании Qualcomm рассчитан на мощность в 10 Вт, однако на рынке уже появились новые контроллеры, которые поддерживают мощность выше 100 Вт.

Так, в июле 2020 года была представлена новая Quick Charge 5, выдающая мощность более 100 Вт для поддерживаемых устройств. Это позволяет зарядить батарею за считанные минуты, при этом такой мощности хватает для зарядки не только смартфонов, но и полноценных ноутбуков.

Как работает быстрая зарядка

Мобильная техника использует литий-полимерные аккумуляторы, которые состоят из катода, анода и полимерного электролита с растворенными солями лития. При зарядке ионы лития попадают в анод, а при разрядке — в катод.

Анод постоянно взаимодействует с электролитом, что неизбежно приводит к естественному снижению емкости батареи. Даже обычная зарядка с маленьким током способствует деградации аккумулятора в результате естественных процессов.

Быстрая зарядка подает в батарею ток повышенной мощности, что приводит к сильному нагреву. С точки зрения физики это должно ускорять деградацию аккумулятора. Но в реальности все сложнее — производители используют для защиты батареи умные алгоритмы.

Как быструю зарядку сделали безопасной

При подключении к розетке мобильные устройства выходят на пиковую мощность зарядки на ограниченный срок — обычно этот цикл длится всего 10-15 минут. Дело в том, что при малой степени заряженности батареи легко переносят нагрев, способствующий деградации.

Дальше контроллер заряда ограничивает поступающую мощность. В результате смартфон может зарядиться до 50-70% за считанные минуты, а восполнение остальной емкости занимает несколько часов. Чем ближе к 100%, тем медленнее растет заряд.

Компания Oppo проводила тесты быстрой зарядки. В результате оказалось, что после 800 циклов быстрой зарядки первоначальная емкость аккумуляторов смартфонов уменьшается примерно на 9%. При медленной зарядке этот показатель не меняется.

Главные правила быстрой зарядки

Таким образом, быстрая зарядка не ускоряет деградацию батареи. Однако «убить» аккумулятор все-таки можно — если использовать неоригинальные кабель и блок питания. Дело в том, что быстрая зарядка — целый программно-аппаратный комплекс по безопасному переносу тока в устройство.

Неоригинальные комплектующие способны конфликтовать с устройством, в результате контроллер может сработать неправильно и перегреть батарею. В этом случае пользователь столкнется с быстрым падением автономной работы смартфона.

Чтобы избежать деградации батареи, также рекомендуется не оставлять заряжающийся смартфон на солнце или у источников тепла, стараться не использовать смартфон, когда он подключен к зарядному устройству, не допускать разряда «в ноль» — лучше всего поддерживать уровень энергии в интервале 20-80%.