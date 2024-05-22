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Евросоюз резко нарастил экспорт российского зерна

Источник:
РИА Новости
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Европейский союз в марте нарастил импорт российского зерна на треть по сравнению с февралем, следует данных европейской статслужбы.

В начале весны ЕС ввез 125,2 тысячи тонн сельхозпродукции. Месяцем ранее этот показатель составил 92,6 тысячи тонн, а год назад — 100 тысяч тонн. В месячном выражении закупки подскочили на 35%, а в годовом — на 25%, приводит РИА Новости данные Евростат.

Ситуация объясняется резким ростом импорта Греции — почти в девять раз, до 29 тысяч тонн с 3,3 тысячи месяцем ранее. Кроме того, Испания увеличила ввоз российского зерна до 24 тысяч тонн с 14 тысяч.

Серьезно нарастила закупки Италия: если в феврале она приобрела две тысячи тонн зерна, то в марте — уже 12 тысяч. Импорт Польши за этот период увеличился в 2,8 раза — до 15,8 тысячи тонн.

Главным закупщиком осталась Латвия. На прибалтийскую страну пришлось 47 тысяч тонн зерна, или 37% всего импорта Евросоюза. В марте Латвия запретила ввоз российского зерна, но сохранила возможность его транзита.

ЕС ранее опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на российское зерно.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))