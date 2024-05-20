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Проводники РЖД получат смартфоны с ОС «Аврора»

Источник:
Sibnet.ru
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РЖД переведут всех проводников на российские защищенные смартфоны Fplus R570E с операционной системой «Аврора», разработкой которой занимается «дочка» Ростелекома.

Внесенный в реестр Минпромторга аппарат с ударопрочным корпусом оснащен 5,7-дюймовым сенсорным дисплеем и обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP68, пишет издание «Ведомости».

В рознице такой смартфон продается по 47 990 рублей, но для крупной партии цена может быть ниже. На «перевооружение» сотрудников РЖД на российские аппараты корпорация может потратить около 600 миллионов рублей.

Fplus приступила к сборке смартфона R570E два года назад. Сейчас значительная часть операций, таких как поверхностный монтаж плат, сборка, тестирование, портирование ОС и приложений, выполняется в России.

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