Android 15 увеличит время автономной работы смартфонов

Смартфоны с переходом на операционную систему Android 15 увеличат время автономной работы в режиме ожидания в среднем на три часа, рассказали представители компании Google в рамках мероприятия I/O 2024.

Причем данное изменение коснется не только смартфонов под управлением Android 15, но и других устройств. Результат уже подтвержден многочисленными тестами, которые провели специалисты компании.

Чтобы увеличить время автономной работы в режиме ожидания новая операционная система будет переводить устройство в режим сна на 50% быстрее по сравнению с предыдущими версиями Android.

Релиз Android 15 ожидается осенью 2024 года. Традиционно первыми обновление получат смартфоны Pixel и флагманские модели от Samsung. Далее рассылка ОС пойдет на другие устройства.