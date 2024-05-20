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Android 15 увеличит время автономной работы смартфонов

Источник:
4pda.to
289 0

Смартфоны с переходом на операционную систему Android 15 увеличат время автономной работы в режиме ожидания в среднем на три часа, рассказали представители компании Google в рамках мероприятия I/O 2024.

Причем данное изменение коснется не только смартфонов под управлением Android 15, но и других устройств. Результат уже подтвержден многочисленными тестами, которые провели специалисты компании.

Чтобы увеличить время автономной работы в режиме ожидания новая операционная система будет переводить устройство в режим сна на 50% быстрее по сравнению с предыдущими версиями Android.

Релиз Android 15 ожидается осенью 2024 года. Традиционно первыми обновление получат смартфоны Pixel и флагманские модели от Samsung. Далее рассылка ОС пойдет на другие устройства.

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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.