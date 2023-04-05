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Вяльбе предрекла раскол в обществе из‑за Олимпиады без флага

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Министерство спорта Республики Татарстан / CC BY 4.0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что участие страны в Олимпийских играх под нейтральным флагом вызовет «определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны российских болельщиков».

«Если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе», — заявила Вяльбе в интервью «Чемпионату».

По ее мнению, нейтральный статус не одобрят те, у кого родственники находятся на СВО: «Они лежат в окопах на передовой и каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы мы спокойно жили, чтобы наш флаг продолжал гордо реять над нашими головами».

«Для меня спортсмен — это святое, это абсолютно однозначно. Но в данной ситуации я ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду», — добавила Вяльбе.

Международный олимпийских комитет 28 марта рекомендовал допустить российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, если они активно не занимались поддержкой боевых действий, не представляют силовые ведомства и вооруженные силы. Но эти рекомендации не касаются предстоящих летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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xxIIxx

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mosquito__2010

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AK47PROSecurity

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М. Алейников

Куда пойдут деньги остается только гадать. А на вопрос где должны брать деньги население остается открытым.