ATP и WTA создадут приложение для болельщиков

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) создадут приложение для болельщиков в формате all in one («все в одном»).

Теннис всегда считался одним из консервативных видов спорта в мире. Это касается и формы спортсменов, и правил поведений на кортах, и внедрения новых технологий. Но теперь ATP и WTA решили встать на современные рельсы и создают приложение.

С помощью приложения фанаты тенниса смогут приобрести билеты на турниры, купить мерч и сувенирную продукцию, а также поучаствовать в розыгрышах призов. Там же будет действовать программа лояльности болельщиков, подразумевающая различные бонусы: например, после девяти покупок билетов на турниры Большого шлема десятый будет предоставляться бесплатно.

Сейчас приложение от ATP и WTA находится в разработке. Тест бета-версии состоится во время розыгрыша Уимблдонского турнира 2024 года.

