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ATP и WTA создадут приложение для болельщиков

Источник:
Sibnet.ru
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Теннис
Фото: © Sibnet.ru

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) создадут приложение для болельщиков в формате all in one («все в одном»).

Теннис всегда считался одним из консервативных видов спорта в мире. Это касается и формы спортсменов, и правил поведений на кортах, и внедрения новых технологий. Но теперь ATP и WTA решили встать на современные рельсы и создают приложение.

С помощью приложения фанаты тенниса смогут приобрести билеты на турниры, купить мерч и сувенирную продукцию, а также поучаствовать в розыгрышах призов. Там же будет действовать программа лояльности болельщиков, подразумевающая различные бонусы: например, после девяти покупок билетов на турниры Большого шлема десятый будет предоставляться бесплатно.

Сейчас приложение от ATP и WTA находится в разработке. Тест бета-версии состоится во время розыгрыша Уимблдонского турнира 2024 года.

Но болельщики уже могут заключать пари на результаты матчей через смартфон. У БК melbet приложение можно бесплатно скачать на портале Bookmaker Ratings.

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