Британия попросила спонсоров Олимпиады выступить против россиян

Британское правительство обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады с просьбой повлиять на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия россиян и белорусов в Играх.

«Спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, и мы нацелены не допустить, чтобы режимы России и Белоруссии использовали спорт в пропагандистских целях»,— говорится в обращении.

Документ подписала министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер. Среди спонсоров, к которым было направлено письмо,— Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и другие, пишет TheGuardian.

После ввода войск РФ на Украину 24 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.