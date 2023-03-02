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Первые игры плей-офф КХЛ завершились сенсацией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал КХЛ

Первые игры плей-офф чемпионата КХЛ стартовали в среду, 1 марта, и завершились с неожиданным результатом, никто из лидеров регулярки не смог одержать победу.

Плей-офф открывали пары «Салават Юлаев» — «Адмирал», СКА — «Динамо Мн», «Локомотив» — «Витязь», «Ак Барс» — «Нефтехимик».

«Впервые в истории КХЛ четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф», — написал хоккейный эксперт Алексей Шевченко в телеграм-канале «Держи».

Встреча «Салавата Юлаева» и «Адмирала» завершилась поражением уфимцев в овертайме со счетом 1:2. СКА проиграли минскому «Динамо» со счетом 4:6, «Ак Барс» уступил «Нефтефимику» (2:3 ОТ) и «Локомотив» с «Витязем» сыграли со счетом 0:1 в пользу подольчан, которые забросили единственную шайбу в овертайме.

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