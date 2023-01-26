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Мостовой и Булыкин предсказали выезд футболистов за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0

Один из лучших полузащитников сборной России Александр Мостовой и мастер спорта по футболу Дмитрий Булыкин поделились мнением о возможных трансферах российских футболистов в иностранные клубы.

Спортивный сайт Впрогнозе внимательно следит за карьерой известных спортсменов. В связи с отстранением российских мастеров от участия в международных соревнованиях ведущий аналитик раздела новостей Араик Тонян обсудил перспективы российских молодых футболистов с Мостовым и Булыкиным.

Мостовой рассказал о молодых футболистах, готовых играть за границей. «Если судить исключительно по футбольным качествам, то первым приходит в голову Арсен Захарян. О нем часто говорили в таком контексте, но что-то срывается. Сергей Пиняев еще очень молодой. Он года два три может спокойно поиграть в Российской Премьер-лиге, хотя обладает способностями, которые востребованы в Европе. Игорь Дивеевив — защитник довольно неплохого уровня», — сказал он.

«У нас много молодых и перспективных футболистов, но и в Европе их тоже предостаточно. И не только в Европе, ведь туда едут игроки со всего Мира», – уточнил Мостовой. 

Главное — стремление 

Болельщики хотели бы чаще видеть выступления любимых спортсменов на аренах Европы, Азии и Америки. «В России немало футболистов, которые могут уехать играть куда-то за рубеж. Зимняя пауза является более сложным периодом для переезда, а летом, вполне возможно, кто-то и отправится играть за границу», — отметил Булыкин.

Но футболисту, по словам Булыкина, необходимо стремиться выступать за рубежом. «С удвоенной энергией нужно работать на тренировках. И зарплаты поначалу будут ниже, чем в России. Многие обладают достаточным мастерством, чтобы играть в Европе, но немногие готовы бросить себе такой вызов. Это очень серьезный переход на новый уровень», — уверен Булыкин он.

Специалисты уверены, что предстоящих переходов футболистов в иностранные команды стоит ожидать по завершении очередного сезона в РПЛ – не ранее лета в 2023 году.

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