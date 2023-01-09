Комментатор назвал разницу между российскими и советскими футболистами

Советские футболисты были гораздо выносливее играющих сейчас российских, это качество было потеряно в тренировочном процессе, высказал мнение известный комментатор Геннадий Орлов.
«Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость», — сказал Орлов изданию Sport24.
По его мнению, сейчас футболисты не занимаются выносливостью, больше внимания уделяется скоростным отрезкам.
«И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп девяносто минут. Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира», — отметил комментатор.
korvinsSЦитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...
AlhazredТы смотри... И эту парочку Путин купил)))
korvinsSКогда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...
pepelmetalЧем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас