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Комментатор назвал разницу между российскими и советскими футболистами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jack de Nijs for Anefo / CC0

Советские футболисты были гораздо выносливее играющих сейчас российских, это качество было потеряно в тренировочном процессе, высказал мнение известный комментатор Геннадий Орлов.

«Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость», — сказал Орлов изданию Sport24.

По его мнению, сейчас футболисты не занимаются выносливостью, больше внимания уделяется скоростным отрезкам.

«И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп девяносто минут. Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира», — отметил комментатор.

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korvinsS

Цитата(М. Алейников @ 8.1.2023, 17:57) А сколько этих тюльпанов уже уничтожили в ходе конфликта?Жаль...

Alhazred

Ты смотри... И эту парочку Путин купил)))

korvinsS

Когда же Господь проснётся и обрушит на них кару господнюю а то там уже покруче чем в библейском Содоме...

pepelmetal

Чем больше у них этого вот всего, тем лучше для нас