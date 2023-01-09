Комментатор назвал разницу между российскими и советскими футболистами

Советские футболисты были гораздо выносливее играющих сейчас российских, это качество было потеряно в тренировочном процессе, высказал мнение известный комментатор Геннадий Орлов.

«Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость», — сказал Орлов изданию Sport24.

По его мнению, сейчас футболисты не занимаются выносливостью, больше внимания уделяется скоростным отрезкам.

«И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп девяносто минут. Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира», — отметил комментатор.