Российский Wi-Fi получит новые частоты: что изменится?

Дополнительные частоты выделят под Wi-Fi в России, это поможет бороться с заглохшим беспроводным аудио, потерей управления дронами, а также даст людям быстрый интернет.

К чему привел дефицит частот Wi-Fi?

В России наблюдается дефицит частот для работы гаджетов, поддерживающих Wi-Fi, а также Bluetooth. Из-за этого беспроводные наушники начинают глохнуть, хрипеть, иногда снижается громкость. Это обычно происходит в многолюдных местах — ТЦ или на стадионах, рассказал «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Работает все больше Bluetooth-устройств, использующих один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц), емкость его ограничена, и беспроводные гаджеты мешают друг другу.

Диапазон 2,4 ГГц используется не только беспроводными наушниками, но и другими Bluetooth-устройствами, например, «умными» колонками. На этих же частотах работают и домашние Wi-Fi-роутеры. «Зашумление» диапазона может приводить к помехам в работе этих устройств.

У роутеров это может приводить к сокращению их пропускной способности и радиуса действия, рассказал «Известиям» один из специалистов по радиочастотному планированию. Помехи в диапазоне 2,4 ГГц могут приводить к потере управления бытовыми дронами, которые также используют эту частоту.

Что за частоты добавят?

Госкомиссия по радиочастотам, заседание которой намечено на конец декабря, планирует рассмотреть вопрос о разрешении в РФ нового стандарта беспроводного интернета Wi-Fi 6E.

«Устройства подключаются к Bluetooth в диапазоне 2,4 ГГц. Некоторые Wi-Fi-устройства тоже выходят в сеть в диапазоне 2,4 ГГц, поэтому, если гаджет поддерживает стандарт 6Е, он сможет работать в новом диапазоне и пересечения с Bluetooth-устройствами не будет», — объяснил «Известиям» эксперт из Минцифры.

Почти все высокопроизводительные Wi-Fi-роутеры и большинство флагманских смартфонов уже поддерживают этот стандарт.

«Новая полоса частот позволит разгрузить Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, что особенно актуально для многоквартирных домов, а также для бизнес-центров и других общественных мест. Помимо этого, новый спектр и широкие каналы потребуются для подключения будущих гарнитур дополненной реальности к смартфонам», — отметил эксперт по вопросам управления радиочастотным спектром.

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Стандарт очень похож на 5G и позволяет реализовать сопоставимые скорости при низком пинге (задержке в передаче данных).

«Внедрение Wi-Fi 6E позволит развивать цифровые сервисы для промышленности, соответствующие возможностям 5G. Это особенно важно в современных условиях, когда есть проблемы с поставками зарубежного оборудования 5G и нерешенности вопроса с выделением частот для него», — отметила пресс-служба Ростелекома.

6E позволит подготовить рынок к сервисам сетей пятого поколения и в конечном итоге приблизит их внедрение — кроме того, новое поколение беспроводного доступа позволит увеличить скорость домашнего интернета, добавил представитель Ростелекома.

Почему выделение частот — уникально?

Выделение новых частот для гражданского применения в России — важное событие. Со времен СССР большая часть дефицитного ресурса находится в ведении военных и других силовых структур, сказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

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Новые частоты для Wi-Fi позволят разгрузить старые, забитые разного рода электронным оборудованием, отметил Кусков. По его мнению, этот шаг со стороны государства сделает использование гаджетов более комфортным, а в случае с дронами и более безопасным.

Wi-Fi 6E важен для тех, кому необходимо быстро передавать и принимать данные, нужен стабильно быстрый интернет — в частности, это очень актуально для компьютерных игр, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Часто для достижения стабильно высокой скорости используется проводной интернет, а 6E, в свою очередь, отменяет необходимость тянуть кабель к компьютеру, отмечает эксперт. Впрочем, и у Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц есть и свое преимущество, а именно больший радиус передачи данных между роутером и абонентским устройством.