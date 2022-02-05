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Сети 5G в России: когда ждать самого быстрого интернета?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fabian Horst / CC BY-SA 4.0
Внедрение нового мобильного стандарта 5G обещает невероятно быстрый интернет и цифровой прорыв в во многих отраслях. Когда стандарт 5G станет доступным для россиян?

В России на сегодня для рядового пользователя доступны три стандарта сотовой связи — 2G, 3G, 4G. Буква G расшифровывается как «Generation» («Поколение»). 5G — самое современное поколение. Этот стандарт обеспечивает большую скорость передачи данных, низкую задержку, возможность подключения к одной базовой станции огромного количества устройств.

Зачем пользователям 5G?

Если предыдущие поколения стандарта связи предназначались только для смартфонов, компьютеров и модемов, то 5G сможет связать в одну сеть любые устройства.

Это могут быть дроны, автомобили, бытовая техника и другие умные устройства, что позволит им непрерывно работать без перегрузки мобильной сети.

Расчетная емкость обычной сети 5G — примерно миллион подключений на квадратный километр.

Как обещают операторы, сети связи 5G — это проникновение виртуальной реальности в обычную жизнь, когда реалистичный аватар человека будет использоваться для совещаний на удаленке, для шопинга, посещения концертов и матчей, обследования у врача.

Также появится возможность для совместного мобильного творчества, которое можно будет редактировать одновременно в режиме реального времени, сообщается на сайте МТС.

Чем 5G лучше 4G (LTE):

  • сверхширокополосная мобильная связь с высокой скоростью передачи (1 Гбит/с — в 10 раз выше, чем в сетях LTE);
  • сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками (менее 5 миллисекунд — в восемь раз ниже, чем в сетях LTE);
  • масштабная межмашинная связь для подключения большого количества устройств (300 тысяч единиц на одной базовой станции — в 100 раз больше, чем в сетях LTE);
  • гарантированное качество, доступность связи и сервисов; 
  • гибкое и динамическое управление сетью связи и ее адаптация под индивидуальные сервисы; 
  • глобальная связанность и агрегация беспроводных технологий (WiFi, LTE, NB-IoT и другие); 
  • новая архитектура безопасности сетей связи, что делает выделенные сети более защищенными от киберугроз.

В чем опасность 5G?

Радиофобы выдвигают самые разные теории. Например, подозревают власти в распространении 5G-сетей для контроля над людьми через вживленные чипы и распространение через вышки 5G коронавируса. Также опасаются, что излучение от вышек 5G приведет к развитию рака и других болезней.

«На данный момент не существует каких-либо предпосылок, свидетельствующих о вреде сетей 5G на здоровье человека и живые клетки в целом. Никто из телеком-вендоров не собирается создавать технологий, которые вредят здоровью», — сообщила Sibnet.ru служба коммуникаций компании «Спектр» («Ростех»).

#Инфографика
Где облучается городской житель

Научные исследования, проведенные в последние годы, в том числе ВОЗ, не подтвердили вред мобильной связи для здоровья. Для человека опасно только ионизирующее излучение, оно проникает в организм и разрушает клетки, вызывает мутации. 5G относится к неионизирующему излучению, которое не может навредить человеку. 

Сеть 5G работает в частотах 6–100 ГГц, а 4G — в пределах 0,8–2,6 ГГц. Теорию о том, что волны 5G, поскольку имеют более высокую частоту, чем сети предыдущих поколений, могут быть потенциально опасными, опровергает Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP), она установила безопасную норму — до 300 ГГц.

Кроме того, мощность сетей 5G ниже 4G минимум в десять раз. Они работают иначе: 5G не «распыляется» на всю сеть, а ориентирована на пользователей, работающих в текущий момент.

Когда 5G внедрят в России?

Для внедрения 5G в России нужны базовые станции и другое оборудование, а также выделение специального диапазона частот, так как мобильная связь работает аналогично радио.

При этом мобильные операторы столкнулись в двумя основными трудностями — невозможность получения частот и необходимость использования российского оборудования.

Созданием сети 5G в России занимаются ПАО «Ростелеком» и «Ростех». Первый определяет подходы к созданию инфраструктуры сетей нового поколения и стимулирует развитие рынка цифровых решений на базе 5G. А «Ростех» (в лице «Спектра») разрабатывает российское оборудование для сетей 5G, включая базовые станции, антенны и так далее.

Подобрать диапазон

Почти во всем мире для сетей 5G используется средний диапазон — 3,4-3,8 ГГц. Под него создано больше оборудования и комплектующих. Этот диапазон обеспечивает оптимальный баланс между скоростью и покрытием. Второй приоритетный диапазон для сетей пятого поколения — 24,25-27,5 ГГц и 26,5-29,5 ГГц.

Главные пользователи среднего диапазона в России — Минобороны и «Роскосмос». В августе 2019 года президент Владимир Путин поддержал позицию Совбеза, предложившего не выделять этот диапазон под 5G.

У ряда операторов, в том числе принадлежащего «Ростелекому» Freshtel, были лицензии на частоты 3,4–3,6 ГГц, которые ранее использовались для оказания услуг доступа в интернет по технологии WiMax.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) назначила диапазон 4,4-4,99 ГГц приоритетным при строительстве сетей 5G в России. Для этих частот «Спектр» и создает оборудование 5G.

Для мобильных операторов диапазон 4,4-4,99 ГГц — это значительно более высокая стоимость строительства сети, в частности, из-за необходимости установки большего количества базовых станций по сравнении с диапазоном 3,4-3,8 ГГц, нужных для того, чтобы добиться таких же показателей.

5G по-русски

Так как диапазон для сетей 5G в России выбран уникальный, а также для обеспечения «безопасности критической инфраструктуры государства» оборудование для пятого поколения создается в компании «Спектр». Специалисты уже разработали первую российскую базовую станцию LTE.

«Создание оборудования предполагает как создание "железа", так и написание программного обеспечения для его функционирования», — сообщает «Спектр».

Согласно дорожной карте развертывания 5G, в 2022 году будут созданы первые прототипы базовых станций 5G. Их поставки для тестирования в пилотных зонах планируются не позднее начала 2023 года. 

Серийное производство планируется начать в 2024 году. Общий бюджет, необходимый для развертывания 5G в России, до конца 2024 года составляет 208 миллиардов рублей.

Китай – страна с крупнейшей в мире сетью 5G. Сети нового поколения обеспечивают почти 400 миллионов человек. 

Когда сеть 5G покроет всю территорию России — не ясно. На сегодня карта покрытия — это несколько тестовых участков в Москве и Санкт-Петербурге. Смартфоны с поддержкой 5G уже есть (Apple iPhone 12, Xiaomi Poco F3, HUAWEI P40 Pro и др.). Стоят такие телефоны не дешево, но сеть 5G они «не видят».

«Ростелеком» в январе 2022 года подал заявку в ГКРЧ на испытание сетей 5G на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, для наземных станций — в диапазонах 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц. Заявку рассмотрят на ближайшем заседании госкомиссии.

По оценке центра компетенций на базе «Сколтеха», к 2023 году операторы потратят на закупку российского оборудования 5G порядка 5–10 миллиардов рублей, а общий объем расходов на инфраструктуру 5G за десять лет составит около 1 триллиона рублей. 

Все это делает появление 5G в России очень затратным для операторов, государства и пользователей технологией. И эксперты предполагают, что запуск сетей пятого поколения может оказаться не таким быстрым, как в других странах.

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