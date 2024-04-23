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WhatsApp получит функцию «Люди рядом»

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp в ближайшее время получит функцию «Люди рядом», которая является аналогом AirDrop на iPhone. Она позволит обмениваться файлами с пользователями, которые находятся поблизости.

Нововведение уже появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.9.22. Так, можно будет отправлять фото, видео, аудио, документы тем людям, у которых открыт соответствующий раздел. При этом интернет-трафик расходоваться не будет, пишет WABetaInfo.

Для того чтобы этот режим работал, нужно, чтобы у обоих пользователей был открыт соответствующий раздел в приложении WhatsApp. Когда она станет доступна для всех, пока не сообщается.

При этом режим нельзя назвать революционным — современные смартфоны имеют аналогичную функцию на уровне системы, которая называется «Быстрая отправка». Для ее использования не нужно загружать какие-либо другие сервисы.

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