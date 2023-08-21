В 2021 году компания ARK Invest поставила DL на первое место в списке самых перспективных секторов для инвестирования. Крупные компании продолжают внедрять DL-технологии в свои бизнесы (YandexGPT, автоматический перевод англоязычных видео в браузере Яндекса).

Поэтому квалифицированных специалистов расхватывают как горячие пирожки и предлагают высокую оплату — 150 - 300 тысяч рублей в месяц. Еще не поздно освоить эту профессию, тем более что это можно сделать онлайн на курсах по Deep Learning. В связи с этим мы сделали подборку курсов для новичков и специалистов, уже знакомых с искусственным интеллектом.

ТОП-10 лучших курсов по Deep Learning в 2023 году

В ТОП вошли курсы от зарекомендовавших себя на рынке онлайн-школ. Каждая образовательная программа уникальна по своей структуре и ориентирована на конкретную категорию слушателей. Изучать Deep Learning можно с нуля или имея определённую базу - с целью углубления знаний и расширения представления о сферах применения (технология постоянно развивается, что требует непрерывного обучения специалиста).

4. Профессия Machine Learning Engineer | Skillbox По итогам освоения курса слушатели выберут одну из специализаций — обработка естественного языка или Computer Vision. Программа подойдет новичкам, аналитикам и программистам. Слушатели смогут с нуля освоить Python и SQL, научатся собирать и анализировать данные, работать с разными библиотеками, настраивать инфраструктуру NL-решений. Фото: © скриншот skillbox.ru Стоимость: от 3 548 руб.

от 3 548 руб. Длительность: 12 месяцев

12 месяцев Формат обучения: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора

видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора Сертификат: сертификат установленного образца Преимущества курса: первый платеж через полгода;

гарантированное трудоустройство или возврат средств;

выгодные кредитные предложения от зарекомендовавших себя на рынке банков;

поддержка преподавателя в закрытом комьюнити;

не требуются углублённые знания математики и английского языка;

бесплатная консультация по программе курса. Недостатки курса: отсутствие четкого временного контроля в выполнении домашних заданий;

большое количество программ, интерфейс и функционал каждой из которых придётся осваивать максимально быстро;

трудоустроиться ML-инженером получится только спустя 9 месяцев обучения. Программа обучения: Базовая подготовка;

Погружение в машинное обучение;

Выбор специализации;

Дополнительные блоки — основы математики, статистики, теории вероятностей. Ознакомиться с полной программой курса 5. Инженер данных| GeekBrains На курсе слушатели освоят программирование на разных языках, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных. Слушатели с нуля могут стать специалистами или инженерами уровня Джуниор — смогут прописывать алгоритмы действий, подгружать данные для обучения и тестирования работы системы. Во время обучения эксперты подробно познакомят с такими специализациями, как программист, тестировщик или QA-инженер, аналитик (работает с цифровыми данными), ИТ-архитектор (строит сложные системы по структурированию больших массивов данных), проджект- и продакт-менеджер. Фото: © скриншот gb.ru Стоимость: от 3 626 руб.

от 3 626 руб. Длительность: 9 месяцев

9 месяцев Формат обучения: лекции, дополнительные материалы, домашние задания

лекции, дополнительные материалы, домашние задания Сертификат: документ, подтверждающий уровень компетенций Преимущества курса: гарантия трудоустройства по окончанию обучения;

доступная для понимания подача материала;

плавный вход в ИТ-профессию;

дополнительные модули по развитию личностных качеств, которые пригодятся при трудоустройстве и непосредственно в карьерном росте;

изучение не только базы, но и продвинутых инструментов. Недостатки курса: в отзывах слушатели отмечают периодические сбои в работе платформы, и с доступом к личному кабинету;

пользователи упоминают о долгом ожидании ответа от службы поддержки. Программа обучения для специалистов: Введение в программирование и контроль версий;

Математика, информатика, Python;

Теория вероятностей и математическая статистика, анализ, линейная алгебра;

ИИ, базы данных, операционные системы;

Сбор и разметка данных;

Transfer learning, ETL, Apache Spark;

Дипломная работа. Программа обучения для инженеров: Основной блок — погружение в сферу ИТ;

Специализация — веб-технологии, основы анализа, базы данных;

Технологическая специализация — инструменты для работы с Big Data, углубленное изучение Apache Spark и Python.

6. Курс по нейронным сетям| Skillfactory

Онлайн-курс ориентирован на специалистов Data Science и разработчиков NL. Слушатели научатся применять методы машинного обучения для решения конкретных бизнес-задач, настроят алгоритмы сразу нескольких нейронных сетей. На практических занятиях ученики создадут нейронные сети для распознавания рукописных цифр, изображений, сегментации.

Фото: © скриншот skillfactory.ru

Стоимость: 43 200 руб.

43 200 руб. Длительность: 10 недель

10 недель Формат обучения: лекции, практические задания, помощь преподавателя и коллектива, хакатон

лекции, практические задания, помощь преподавателя и коллектива, хакатон Сертификат: сертификат о прохождении курса (можно на английском языке)

Преимущества курса:

командные соревнования на Kaggle;

даст полное понимание алгоритмов и знание библиотек;

готовое резюме/портфолио по окончанию обучения;

консультация ментора в рамках развития карьеры или бизнеса.

Недостатки курса:

для обучения понадобятся навыки программирования и базовое понимание машинного обучения;

введение достаточно насыщенное и краткое — новичкам придется приложить немало усилий для уверенного входа в профессию.

Программа обучения:

Введение;

Фреймворки;

Сверточные нейронные сети;

Методы оптимизации;

ImageNET;

NLP;

Сегментация и детектирование;

Создание агента для игры;

Другие области применения нейронных сетей.

7. Reinforcement Learning| Otus

Онлайн-курс разработан для DS, DM, DL-разработчиков, которые хотят погрузиться в алгоритмы машинного обучения. Практические занятия помогут разобраться, как применять технологии в отраслях игровой индустрии, робототехники, энергетических систем, финансовой сферы. Слушатели овладеют алгоритмами RL, научатся строить модели среды и агента, познакомятся с продвинутыми темами в Reinforcement Learning.

Фото: © скриншот otus.ru

Стоимость: 40 000 руб.

40 000 руб. Длительность: 3 месяца

3 месяца Формат обучения: интерактивные вебинары, интересные домашние задания с обратной связью от преподавателя и выпускной проект, активное комьюнити

интерактивные вебинары, интересные домашние задания с обратной связью от преподавателя и выпускной проект, активное комьюнити Сертификат: сертификат о прохождении курса

Преимущества курса:

фокус на практике;

неограниченный доступ к методическим материалам, полезным для дальнейшей работы пособиям;

возможность корпоративного обучения;

преподаватели — продвинутые исследователи машинного обучения.

Недостатки курса:

необходимый уровень подготовки — Python, линейная алгебра, навыки работы с ML;

нет помощи в трудоустройстве.

Программа обучения:

Введение в Reinforcement Learning;

Продвинутые темы в рамках обучения с подкреплением;

Применение технологии в реальных задачах;

Проектная работа.

8. Machine Learning с нуля до Junior| Skillbox

Онлайн-курс предназначен для тех, кто хочет стать профессиональным ML-инженером. Слушатели детально разберутся в математических аспектах специализации, научатся программировать и использовать разные виды баз данных для создания рабочих моделей машинного обучения, проектирования систем прогнозирования и рекомендательных сервисов в разных областях бизнеса, медицине, промышленности. Ученики познакомятся с пайплайнами модели и освоят инструмент Git.

Фото: © скриншот skillbox.ru

Стоимость: от 3 626 руб.

от 3 626 руб. Длительность: 9 месяцев

9 месяцев Формат обучения: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора

видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора Сертификат: сертификат установленного образца

Преимущества курса:

обновленная программа обучения;

универсальное обучение - для новичков, программистов и аналитиков;

оплата в рассрочку без процентов;

практика на основе реальных кейсов.

Недостатки курса:

долгая проверка домашнего задания;

всего два проекта в портфолио;

предположительно новички смогут работать по профессии только через год.

Программа обучения:

Базовая подготовка — введение, изучение основ;

Погружение в машинное обучение на уровне Джуниор;

Выполнение итоговых проектов;

Блок, посвящённый секретам удачному и перспективному трудоустройству.

9.DEEP LEARNING| New Pro Lab

Курс разработан для тех, кто хочет разобраться в обработке изображений и текстов с помощью нейронных систем. Слушатели погрузятся в особенности функционирования таких сред, как компьютерное зрение и NLP (обработка естественного языка). Студенты рассмотрят актуальные задачи в CV, разберутся в архитектурах GAN-ов, инструментах по повторному использованию видео-контента, преобразованию текста в изображение.

Фото: © скриншот newprolab.com

Стоимость: 72 000 руб.

72 000 руб. Длительность: 8 занятий

8 занятий Формат обучения: 8 занятий, 2 проекта

8 занятий, 2 проекта Сертификат: онлайн-сертификат

Преимущества курса:

универсальная программа — для дата-аналитиков, технических руководителей, ML-инженеров;

доступная для понимания форма изложения материала;

гибкая система оплаты - рассрочка для физических лиц, специальные условия для корпоративных клиентов, скидки для выпускников других программ и их друзей;

живые датасеты.

Недостатки курса:

высокая цена;

входные требования — программирование на Python, знания Linux, статистики и линейной алгебры, машинного обучения.

Программа обучения:

Computer Vision — теоретическая база, продвинутая архитектура;

Natural Language Processing — архитектура трансформеров, автоэнкодеры, работа с чат-ботами.

Ознакомиться с полной программой курса

10. Стань ML-инженером| maths hub

Слушатели курса разберутся в основах Python, SQL и базах по алгоритмам, научатся использовать инструменты для Devops. Совместно с экспертами будут проведены эксперименты и AB-тесты. В рамках глубокого обучения студенты освоят полносвязные слои, методы обратного распространения ошибок, сверточные и рекуррентные нейронные связи.

Фото: © скриншот maths-h.com

Стоимость: от 11 165 руб.

от 11 165 руб. Длительность: 9 месяцев

9 месяцев Формат обучения: онлайн-занятия, карьерные занятия

онлайн-занятия, карьерные занятия Сертификат: онлайн-сертификат

Преимущества курса:

гарантированная работа за рубежом;

гостевые встречи с профессионалами международного рынка;

возврат стоимости обучения пропорционально остатку времени курса;

упрощенная программа, которая рассчитана на путь с нуля до уровня Джуниор.

Недостатки курса:

вероятны технические сбои при демонстрации экрана;

требуется установка многочисленных инструментов и программ для работы.

Программа обучения:

Python;

Devops;

Базы данных;

ETL/ELT;

ML;

SQL;

EDA;

AB-тесты;

Глубокое обучение;

Финальный проект.

Ознакомиться с полной программой курса

Бесплатные курсы по Deep Learning

Бесплатные курсы помогут вам разобраться в истинных намерениях и готовности освоить профессию, оценить свой потенциал. Кроме того, большинство обучающих программ на платных онлайн-курсах требуют базовой подготовки. Бесплатные вебинары позволят освоить азы в комфортном для себя темпе. Такие курсы предоставлены в свободном доступе и ориентированы на новичков, которые впервые столкнулись со сферой IT.

1. Нейросети для всех — ZeroCoder

На бесплатном курсе расскажут, как можно использовать нейронные сети в личных целях, для развития бизнеса и повышения дохода. Это крупнейший русскоязычный канал о зерокодинге с полезным практикумом — дизайн сайта, оформление карточек для маркетплейсов, подборка фильмов по заданным параметрам.

Основные характеристики курса:

подборка из 600+ нейросетей, а также промтов для карьеры и разных сфер жизни в подарок;

общение с ChatGPT;

число выпускников за всё время существования бесплатного курса превышает 6000;

регистрация обязательна;

подходит для диджитал-специалистов любого профиля, предпринимателей, стратаперов и управленцев, всем, кто работает с текстами.

2. Нейронные сети — Stepik

Слушатели научатся применять теоретические и практические навыки по работе с нейросетями для решения широкого круга задач в рамках анализа данных. Дополнительно ученики освоят основы линейной алгебры.

Основные характеристики курса:

24 урока, 90 тестов, 27 интерактивных задач;

подходит для студентов и работников разных специализаций, школьников старших классов технических направлений;

средняя оценка программы по мнению выпускников - более чем высокая;

обучению достаточно уделять 6-10 часов в неделю;

по окончанию курса выдаётся сертификат;

преподаватели из СПбГУ.

3. Глубокое обучение — ПостНаука

Слушатели познакомятся с глубокими нейросетями с прямой связью, архитектурой и методами обучения искусственных нейронных сетей. В программу бесплатного курса входят и такие понятия, как машина Гёделя и скоростная вероятность.

Основные характеристики курса:

автор курса - профессор искусственного интеллекта Университета Лугано;

можно сохранить курс в личном кабинете для отслеживания личного прогресса;

в курс включены как видео-лекции, так и полезные текстовые методические материалы.

4. Deep Learning — Школа глубокого изучения МФТИ

Курс предназначен для знакомства с теорией и практикой использования нейронных сетей в интерактивной форме. Слушатели научатся применять алгоритмы для решения практических задач анализа данных на языке Python, строить полносвязные и свёрточные нейронные сети, встраивать готовые модели в простейшие продукты.

Основные характеристики курса:

35 уроков с тестами и практическими задачами;

для получения диплома необходимо пройти регистрацию;

есть начальные требования - навыки применения Python, знание библиотек и вузовской программы по высшей математике.

5. Deep Learning — Академия IT

Слушатели погрузятся в специфику среды языка Python и операционной системы Linux, разберутся с нейронными моделями. Данный курс позволит сделать первые уверенные шаги в направлении Computer Vision.

Основные характеристики курса:

10 тем — некоторые включают в себя несколько информационных блоков;

для присоединения к марафону необходимо пройти обязательную регистрацию;

выдача сертификата не предусмотрена.

Заключение

Deep Learning — это перспективная сфера для профессиональной самореализации. Привлекательных вакансий с каждым месяцем появляется все больше, поэтому подборка платных и бесплатных образовательных программ от лучших онлайн-школ как никогда раньше актуальна.

Deep Learning курсы разработаны и для новичков, и для продвинутых пользователей. Прежде чем выбрать программу, внимательно ознакомьтесь с содержанием обучения и оцените свои силы. Изучите основы и терминологию предварительно на бесплатных курсах и лекциях.