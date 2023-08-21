В 2021 году компания ARK Invest поставила DL на первое место в списке самых перспективных секторов для инвестирования. Крупные компании продолжают внедрять DL-технологии в свои бизнесы (YandexGPT, автоматический перевод англоязычных видео в браузере Яндекса).
Поэтому квалифицированных специалистов расхватывают как горячие пирожки и предлагают высокую оплату — 150 - 300 тысяч рублей в месяц. Еще не поздно освоить эту профессию, тем более что это можно сделать онлайн на курсах по Deep Learning. В связи с этим мы сделали подборку курсов для новичков и специалистов, уже знакомых с искусственным интеллектом.
ТОП-10 лучших курсов по Deep Learning в 2023 году
В ТОП вошли курсы от зарекомендовавших себя на рынке онлайн-школ. Каждая образовательная программа уникальна по своей структуре и ориентирована на конкретную категорию слушателей. Изучать Deep Learning можно с нуля или имея определённую базу - с целью углубления знаний и расширения представления о сферах применения (технология постоянно развивается, что требует непрерывного обучения специалиста).
- Deep Learning от Нетология — лучший онлайн-курс для тех, кто планирует выйти на уровень Миддл+.
- Компьютерное зрение от Otus — лучший онлайн-курс по компьютерному зрению.
- Курс Machine Learning и Deep Learning от Skillfactory — лучший онлайн-курс с возможностью пройти стажировку.
- Профессия Machine Learning Engineer от Skillbox — лучший онлайн-курс с обновлённой программой.
- Инженер данных от GeekBrains — лучший онлайн-курс с гарантией трудоустройства.
- Курс по нейронным сетям от Skillfactory — лучший онлайн-курс для специалистов Data Science и разработчиков, знакомых с ML.
- Reinforcement Learning от Otus — лучший онлайн-курс по разнообразию практики.
- Machine Learning с нуля до Junior от Skillbox — лучший онлайн-курс с универсальной программой (для новичков, программистов, аналитиков).
- DEEP LEARNING от New Pro Lab — лучший онлайн-курс по обработке изображений и текстов.
- Стань ML-инженером от maths hub — лучший онлайн-курс по подготовке специалистов к работе на международном рынке.
Онлайн-курсы по Deep Learning
Подробные описания курсов помогут определиться с наиболее подходящим вариантом обучения. Онлайн-школы предлагают разные по содержанию программы, форматы взаимодействия со спикерами, сроки и сопутствующие условия сотрудничества.
1. Deep Learning | Нетология
Онлайн-курс подойдет программистам, аналитикам и дата-сайентистам. Слушатели научатся работать с многомерными свёртками, генерировать тексты и изображения, реализовывать NLP с нуля. Эксперты расскажут, как находить объекты на картинке, отличать дискриминатор от генератора, строить языковые модели.
- Стоимость: 32 550 руб.
- Длительность: 2,5 месяца
- Формат обучения: видеолекции, вебинары, домашние задания, сопровождение кураторов и экспертов
- Сертификат: нет
Преимущества курса:
- отработка навыков на практике - 8 итоговых проектов в портфолио;
- удобное время для занятий - прямые эфиры с экспертами проходят 1-2 раза в неделю в вечернее время;
- записи полезных материалов хранятся в личном кабинете;
- преподаватели - эксперты ведущих компаний;
- поддержка Центра развития карьеры;
- возврат средств, если обучение не подойдет;
- беспроцентная рассрочка.
Недостатки курса:
- для обучения нужна база - навыки программирования на Python, знание библиотек, основ машинного обучения, владение профессиональной терминологией;
- насыщенная программа - для достижения желаемых результатов предстоит уделять обучению не менее 10 часов в неделю.
Программа обучения:
- Основы нейронных сетей;
- Многослойные, сверточные и реккурентные сети;
- Механизм внимания, компьютерное зрение, работа с текстом;
- Генеративные состязательные сети;
- Итоговый проект.
2. Компьютерное зрение| Otus
В рамках онлайн-курса слушатели научатся классифицировать и сегментировать изображения, отслеживать объекты на видео, обрабатывать трехмерные сцены.
Программа рассчитана на опытных специалистов в сфере машинного обучения. Слушатели будут работать с открытыми датасетами, научатся запускать модели на системах развертывания, познакомятся с такими понятиями, как автоматический батчинг, горячая замена, версионирование, параллельные запросы. В программу включена разработка встроенного программного обеспечения на мобильных устройствах.
- Стоимость: 39 680 руб.
- Длительность: 4 месяца
- Формат обучения: вебинары, домашние задания, фидбэк от преподавателя
- Сертификат: сертификат об окончании курса
Преимущества курса:
- возможность корпоративного обучения сотрудников компании;
- несколько вариантов выполнения итогового проекта;
- возможность трудоустроиться к партнерам онлайн-школы;
- сохранение материалов по всем занятиям в личном кабинете.
Недостатки курса:
- необходимые знания для успешного старта - основы математического анализа и линейной алгебры, программирования, понимание базовых архитектур;
- на сайте не представлена информация о возможности рассрочки.
Программа обучения:
- Основы современных архитектур;
- Детекция, сегментация, распознавание;
- Генеративные модели и их оптимизация;
- Проектная работа;
- Нейронные сети и программирование на Python, основы Chat GPT.
Ознакомиться с полной программой курса
3. Курс Machine Learning и Deep Learning| Skillfactory
Онлайн-курс подойдет для новичков, программистов и аналитиков. Слушатели научатся разрабатывать финансовые и продажные модели, которые помогут автоматизировать многие бизнес-процессы и увеличить доход компании. Эксперты помогут разобраться, какие практические задачи поможет решить машинное обучение, расскажут об основных методах предобработки данных — все это пригодится ученикам в создании собственного чат-бота на основе нейросети.
- Стоимость: 68 040 руб.
- Длительность: 20 недель
- Формат обучения: лекции, практические задания, помощь преподавателя и коллектива
- Сертификат: сертификат о прохождении курса
Преимущества курса:
- в программе совмещены два направления обучения, что даст комплексное представление о работе нейросетей;
- возможность прохождения стажировке в топовых компаниях;
- фокус и упор не на математическом фундаменте, а на решении практических задач;
- преподаватели курса — действующие сотрудники известных корпораций.
Недостатки курса:
- необходимые навыки — программирование на Python;
- рассрочка с переплатой.
Программа обучения Machine Learning PRO:
- Введение;
- Методы предобработки данных;
- Регрессия, кластеризация;
- Tree-based алгоритмы;
- Оценка качества алгоритмов, временные ряды, рекомендательные системы;
- Финальный хакатон.
Программа обучения Deep Learning:
- Введение;
- Фреймворки;
- Сверточные нейронные сети;
- Оптимизация, дообучение ImageNET;
- Сегментация, детектирование объектов;
- Введение в NLP;
- Реконкурентные нейронные сети, обучение с подкреплением и другие области применения нейросетей.
4. Профессия Machine Learning Engineer | Skillbox
По итогам освоения курса слушатели выберут одну из специализаций — обработка естественного языка или Computer Vision. Программа подойдет новичкам, аналитикам и программистам. Слушатели смогут с нуля освоить Python и SQL, научатся собирать и анализировать данные, работать с разными библиотеками, настраивать инфраструктуру NL-решений.
- Стоимость: от 3 548 руб.
- Длительность: 12 месяцев
- Формат обучения: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора
- Сертификат: сертификат установленного образца
Преимущества курса:
- первый платеж через полгода;
- гарантированное трудоустройство или возврат средств;
- выгодные кредитные предложения от зарекомендовавших себя на рынке банков;
- поддержка преподавателя в закрытом комьюнити;
- не требуются углублённые знания математики и английского языка;
- бесплатная консультация по программе курса.
Недостатки курса:
- отсутствие четкого временного контроля в выполнении домашних заданий;
- большое количество программ, интерфейс и функционал каждой из которых придётся осваивать максимально быстро;
- трудоустроиться ML-инженером получится только спустя 9 месяцев обучения.
Программа обучения:
- Базовая подготовка;
- Погружение в машинное обучение;
- Выбор специализации;
- Дополнительные блоки — основы математики, статистики, теории вероятностей.
5. Инженер данных| GeekBrains
На курсе слушатели освоят программирование на разных языках, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных. Слушатели с нуля могут стать специалистами или инженерами уровня Джуниор — смогут прописывать алгоритмы действий, подгружать данные для обучения и тестирования работы системы.
Во время обучения эксперты подробно познакомят с такими специализациями, как программист, тестировщик или QA-инженер, аналитик (работает с цифровыми данными), ИТ-архитектор (строит сложные системы по структурированию больших массивов данных), проджект- и продакт-менеджер.
- Стоимость: от 3 626 руб.
- Длительность: 9 месяцев
- Формат обучения: лекции, дополнительные материалы, домашние задания
- Сертификат: документ, подтверждающий уровень компетенций
Преимущества курса:
- гарантия трудоустройства по окончанию обучения;
- доступная для понимания подача материала;
- плавный вход в ИТ-профессию;
- дополнительные модули по развитию личностных качеств, которые пригодятся при трудоустройстве и непосредственно в карьерном росте;
- изучение не только базы, но и продвинутых инструментов.
Недостатки курса:
- в отзывах слушатели отмечают периодические сбои в работе платформы, и с доступом к личному кабинету;
- пользователи упоминают о долгом ожидании ответа от службы поддержки.
Программа обучения для специалистов:
- Введение в программирование и контроль версий;
- Математика, информатика, Python;
- Теория вероятностей и математическая статистика, анализ, линейная алгебра;
- ИИ, базы данных, операционные системы;
- Сбор и разметка данных;
- Transfer learning, ETL, Apache Spark;
- Дипломная работа.
Программа обучения для инженеров:
- Основной блок — погружение в сферу ИТ;
- Специализация — веб-технологии, основы анализа, базы данных;
- Технологическая специализация — инструменты для работы с Big Data, углубленное изучение Apache Spark и Python.
6. Курс по нейронным сетям| Skillfactory
Онлайн-курс ориентирован на специалистов Data Science и разработчиков NL. Слушатели научатся применять методы машинного обучения для решения конкретных бизнес-задач, настроят алгоритмы сразу нескольких нейронных сетей. На практических занятиях ученики создадут нейронные сети для распознавания рукописных цифр, изображений, сегментации.
- Стоимость: 43 200 руб.
- Длительность: 10 недель
- Формат обучения: лекции, практические задания, помощь преподавателя и коллектива, хакатон
- Сертификат: сертификат о прохождении курса (можно на английском языке)
Преимущества курса:
- командные соревнования на Kaggle;
- даст полное понимание алгоритмов и знание библиотек;
- готовое резюме/портфолио по окончанию обучения;
- консультация ментора в рамках развития карьеры или бизнеса.
Недостатки курса:
- для обучения понадобятся навыки программирования и базовое понимание машинного обучения;
- введение достаточно насыщенное и краткое — новичкам придется приложить немало усилий для уверенного входа в профессию.
Программа обучения:
- Введение;
- Фреймворки;
- Сверточные нейронные сети;
- Методы оптимизации;
- ImageNET;
- NLP;
- Сегментация и детектирование;
- Создание агента для игры;
- Другие области применения нейронных сетей.
7. Reinforcement Learning| Otus
Онлайн-курс разработан для DS, DM, DL-разработчиков, которые хотят погрузиться в алгоритмы машинного обучения. Практические занятия помогут разобраться, как применять технологии в отраслях игровой индустрии, робототехники, энергетических систем, финансовой сферы. Слушатели овладеют алгоритмами RL, научатся строить модели среды и агента, познакомятся с продвинутыми темами в Reinforcement Learning.
- Стоимость: 40 000 руб.
- Длительность: 3 месяца
- Формат обучения: интерактивные вебинары, интересные домашние задания с обратной связью от преподавателя и выпускной проект, активное комьюнити
- Сертификат: сертификат о прохождении курса
Преимущества курса:
- фокус на практике;
- неограниченный доступ к методическим материалам, полезным для дальнейшей работы пособиям;
- возможность корпоративного обучения;
- преподаватели — продвинутые исследователи машинного обучения.
Недостатки курса:
- необходимый уровень подготовки — Python, линейная алгебра, навыки работы с ML;
- нет помощи в трудоустройстве.
Программа обучения:
- Введение в Reinforcement Learning;
- Продвинутые темы в рамках обучения с подкреплением;
- Применение технологии в реальных задачах;
- Проектная работа.
8. Machine Learning с нуля до Junior| Skillbox
Онлайн-курс предназначен для тех, кто хочет стать профессиональным ML-инженером. Слушатели детально разберутся в математических аспектах специализации, научатся программировать и использовать разные виды баз данных для создания рабочих моделей машинного обучения, проектирования систем прогнозирования и рекомендательных сервисов в разных областях бизнеса, медицине, промышленности. Ученики познакомятся с пайплайнами модели и освоят инструмент Git.
- Стоимость: от 3 626 руб.
- Длительность: 9 месяцев
- Формат обучения: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора
- Сертификат: сертификат установленного образца
Преимущества курса:
- обновленная программа обучения;
- универсальное обучение - для новичков, программистов и аналитиков;
- оплата в рассрочку без процентов;
- практика на основе реальных кейсов.
Недостатки курса:
- долгая проверка домашнего задания;
- всего два проекта в портфолио;
- предположительно новички смогут работать по профессии только через год.
Программа обучения:
- Базовая подготовка — введение, изучение основ;
- Погружение в машинное обучение на уровне Джуниор;
- Выполнение итоговых проектов;
- Блок, посвящённый секретам удачному и перспективному трудоустройству.
9.DEEP LEARNING| New Pro Lab
Курс разработан для тех, кто хочет разобраться в обработке изображений и текстов с помощью нейронных систем. Слушатели погрузятся в особенности функционирования таких сред, как компьютерное зрение и NLP (обработка естественного языка). Студенты рассмотрят актуальные задачи в CV, разберутся в архитектурах GAN-ов, инструментах по повторному использованию видео-контента, преобразованию текста в изображение.
- Стоимость: 72 000 руб.
- Длительность: 8 занятий
- Формат обучения: 8 занятий, 2 проекта
- Сертификат: онлайн-сертификат
Преимущества курса:
- универсальная программа — для дата-аналитиков, технических руководителей, ML-инженеров;
- доступная для понимания форма изложения материала;
- гибкая система оплаты - рассрочка для физических лиц, специальные условия для корпоративных клиентов, скидки для выпускников других программ и их друзей;
- живые датасеты.
Недостатки курса:
- высокая цена;
- входные требования — программирование на Python, знания Linux, статистики и линейной алгебры, машинного обучения.
Программа обучения:
- Computer Vision — теоретическая база, продвинутая архитектура;
- Natural Language Processing — архитектура трансформеров, автоэнкодеры, работа с чат-ботами.
Ознакомиться с полной программой курса
10. Стань ML-инженером| maths hub
Слушатели курса разберутся в основах Python, SQL и базах по алгоритмам, научатся использовать инструменты для Devops. Совместно с экспертами будут проведены эксперименты и AB-тесты. В рамках глубокого обучения студенты освоят полносвязные слои, методы обратного распространения ошибок, сверточные и рекуррентные нейронные связи.
- Стоимость: от 11 165 руб.
- Длительность: 9 месяцев
- Формат обучения: онлайн-занятия, карьерные занятия
- Сертификат: онлайн-сертификат
Преимущества курса:
- гарантированная работа за рубежом;
- гостевые встречи с профессионалами международного рынка;
- возврат стоимости обучения пропорционально остатку времени курса;
- упрощенная программа, которая рассчитана на путь с нуля до уровня Джуниор.
Недостатки курса:
- вероятны технические сбои при демонстрации экрана;
- требуется установка многочисленных инструментов и программ для работы.
Программа обучения:
- Python;
- Devops;
- Базы данных;
- ETL/ELT;
- ML;
- SQL;
- EDA;
- AB-тесты;
- Глубокое обучение;
- Финальный проект.
Ознакомиться с полной программой курса
Бесплатные курсы по Deep Learning
Бесплатные курсы помогут вам разобраться в истинных намерениях и готовности освоить профессию, оценить свой потенциал. Кроме того, большинство обучающих программ на платных онлайн-курсах требуют базовой подготовки. Бесплатные вебинары позволят освоить азы в комфортном для себя темпе. Такие курсы предоставлены в свободном доступе и ориентированы на новичков, которые впервые столкнулись со сферой IT.
1. Нейросети для всех — ZeroCoder
На бесплатном курсе расскажут, как можно использовать нейронные сети в личных целях, для развития бизнеса и повышения дохода. Это крупнейший русскоязычный канал о зерокодинге с полезным практикумом — дизайн сайта, оформление карточек для маркетплейсов, подборка фильмов по заданным параметрам.
Основные характеристики курса:
- подборка из 600+ нейросетей, а также промтов для карьеры и разных сфер жизни в подарок;
- общение с ChatGPT;
- число выпускников за всё время существования бесплатного курса превышает 6000;
- регистрация обязательна;
- подходит для диджитал-специалистов любого профиля, предпринимателей, стратаперов и управленцев, всем, кто работает с текстами.
2. Нейронные сети — Stepik
Слушатели научатся применять теоретические и практические навыки по работе с нейросетями для решения широкого круга задач в рамках анализа данных. Дополнительно ученики освоят основы линейной алгебры.
Основные характеристики курса:
- 24 урока, 90 тестов, 27 интерактивных задач;
- подходит для студентов и работников разных специализаций, школьников старших классов технических направлений;
- средняя оценка программы по мнению выпускников - более чем высокая;
- обучению достаточно уделять 6-10 часов в неделю;
- по окончанию курса выдаётся сертификат;
- преподаватели из СПбГУ.
3. Глубокое обучение — ПостНаука
Слушатели познакомятся с глубокими нейросетями с прямой связью, архитектурой и методами обучения искусственных нейронных сетей. В программу бесплатного курса входят и такие понятия, как машина Гёделя и скоростная вероятность.
Основные характеристики курса:
- автор курса - профессор искусственного интеллекта Университета Лугано;
- можно сохранить курс в личном кабинете для отслеживания личного прогресса;
- в курс включены как видео-лекции, так и полезные текстовые методические материалы.
4. Deep Learning — Школа глубокого изучения МФТИ
Курс предназначен для знакомства с теорией и практикой использования нейронных сетей в интерактивной форме. Слушатели научатся применять алгоритмы для решения практических задач анализа данных на языке Python, строить полносвязные и свёрточные нейронные сети, встраивать готовые модели в простейшие продукты.
Основные характеристики курса:
- 35 уроков с тестами и практическими задачами;
- для получения диплома необходимо пройти регистрацию;
- есть начальные требования - навыки применения Python, знание библиотек и вузовской программы по высшей математике.
5. Deep Learning — Академия IT
Слушатели погрузятся в специфику среды языка Python и операционной системы Linux, разберутся с нейронными моделями. Данный курс позволит сделать первые уверенные шаги в направлении Computer Vision.
Основные характеристики курса:
- 10 тем — некоторые включают в себя несколько информационных блоков;
- для присоединения к марафону необходимо пройти обязательную регистрацию;
- выдача сертификата не предусмотрена.
Заключение
Deep Learning — это перспективная сфера для профессиональной самореализации. Привлекательных вакансий с каждым месяцем появляется все больше, поэтому подборка платных и бесплатных образовательных программ от лучших онлайн-школ как никогда раньше актуальна.
Deep Learning курсы разработаны и для новичков, и для продвинутых пользователей. Прежде чем выбрать программу, внимательно ознакомьтесь с содержанием обучения и оцените свои силы. Изучите основы и терминологию предварительно на бесплатных курсах и лекциях.