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ТОП-15 курсов по Deep Learning: платное и бесплатное обучение

Источник:
Sibnet.ru
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В 2021 году компания ARK Invest поставила DL на первое место в списке самых перспективных секторов для инвестирования. Крупные компании продолжают внедрять DL-технологии в свои бизнесы (YandexGPT, автоматический перевод англоязычных видео в браузере Яндекса).

Поэтому квалифицированных специалистов расхватывают как горячие пирожки и предлагают высокую оплату — 150 - 300 тысяч рублей в месяц. Еще не поздно освоить эту профессию, тем более что это можно сделать онлайн на курсах по Deep Learning. В связи с этим мы сделали подборку курсов для новичков и специалистов, уже знакомых с искусственным интеллектом.

ТОП-10 лучших курсов по Deep Learning в 2023 году

В ТОП вошли курсы от зарекомендовавших себя на рынке онлайн-школ. Каждая образовательная программа уникальна по своей структуре и ориентирована на конкретную категорию слушателей. Изучать Deep Learning можно с нуля или имея определённую базу - с целью углубления знаний и расширения представления о сферах применения (технология постоянно развивается, что требует непрерывного обучения специалиста).

  1. Deep Learning от Нетология — лучший онлайн-курс для тех, кто планирует выйти на уровень Миддл+.
  2. Компьютерное зрение от Otus — лучший онлайн-курс по компьютерному зрению.
  3. Курс Machine Learning и Deep Learning от Skillfactory — лучший онлайн-курс с возможностью пройти стажировку.
  4. Профессия Machine Learning Engineer от Skillbox — лучший онлайн-курс с обновлённой программой.
  5. Инженер данных от GeekBrains — лучший онлайн-курс с гарантией трудоустройства.
  6. Курс по нейронным сетям от Skillfactory — лучший онлайн-курс для специалистов Data Science и разработчиков, знакомых с ML.
  7. Reinforcement Learning от Otus — лучший онлайн-курс по разнообразию практики.
  8. Machine Learning с нуля до Junior от Skillbox — лучший онлайн-курс с универсальной программой (для новичков, программистов, аналитиков).
  9. DEEP LEARNING от New Pro Lab — лучший онлайн-курс по обработке изображений и текстов.
  10. Стань ML-инженером от maths hub — лучший онлайн-курс по подготовке специалистов к работе на международном рынке.

Онлайн-курсы по Deep Learning

Подробные описания курсов помогут определиться с наиболее подходящим вариантом обучения. Онлайн-школы предлагают разные по содержанию программы, форматы взаимодействия со спикерами, сроки и сопутствующие условия сотрудничества.

1. Deep Learning | Нетология

Онлайн-курс подойдет программистам, аналитикам и дата-сайентистам. Слушатели научатся работать с многомерными свёртками, генерировать тексты и изображения, реализовывать NLP с нуля. Эксперты расскажут, как находить объекты на картинке, отличать дискриминатор от генератора, строить языковые модели.

Фото: © скриншот netology.ru

  • Стоимость: 32 550 руб.
  • Длительность: 2,5 месяца
  • Формат обучения: видеолекции, вебинары, домашние задания, сопровождение кураторов и экспертов
  • Сертификат: нет

Преимущества курса:

  • отработка навыков на практике - 8 итоговых проектов в портфолио;
  • удобное время для занятий - прямые эфиры с экспертами проходят 1-2 раза в неделю в вечернее время;
  • записи полезных материалов хранятся в личном кабинете;
  • преподаватели - эксперты ведущих компаний;
  • поддержка Центра развития карьеры;
  • возврат средств, если обучение не подойдет;
  • беспроцентная рассрочка.

Недостатки курса:

  • для обучения нужна база - навыки программирования на Python, знание библиотек, основ машинного обучения, владение профессиональной терминологией;
  • насыщенная программа - для достижения желаемых результатов предстоит уделять обучению не менее 10 часов в неделю.

Программа обучения:

  • Основы нейронных сетей;
  • Многослойные, сверточные и реккурентные сети;
  • Механизм внимания, компьютерное зрение, работа с текстом;
  • Генеративные состязательные сети;
  • Итоговый проект.
Ознакомиться с полной программой курса

2. Компьютерное зрение| Otus

В рамках онлайн-курса слушатели научатся классифицировать и сегментировать изображения, отслеживать объекты на видео, обрабатывать трехмерные сцены. 

Программа рассчитана на опытных специалистов в сфере машинного обучения. Слушатели будут работать с открытыми датасетами, научатся запускать модели на системах развертывания, познакомятся с такими понятиями, как автоматический батчинг, горячая замена, версионирование, параллельные запросы. В программу включена разработка встроенного программного обеспечения на мобильных устройствах.

Фото: © скриншот otus.ru

  • Стоимость: 39 680 руб.
  • Длительность: 4 месяца
  • Формат обучения: вебинары, домашние задания, фидбэк от преподавателя
  • Сертификат: сертификат об окончании курса

Преимущества курса:

  • возможность корпоративного обучения сотрудников компании;
  • несколько вариантов выполнения итогового проекта;
  • возможность трудоустроиться к партнерам онлайн-школы;
  • сохранение материалов по всем занятиям в личном кабинете.

Недостатки курса:

  • необходимые знания для успешного старта - основы математического анализа и линейной алгебры, программирования, понимание базовых архитектур;
  • на сайте не представлена информация о возможности рассрочки.

Программа обучения:

  • Основы современных архитектур;
  • Детекция, сегментация, распознавание;
  • Генеративные модели и их оптимизация;
  • Проектная работа;
  • Нейронные сети и программирование на Python, основы Chat GPT.

Ознакомиться с полной программой курса


3. Курс Machine Learning и Deep Learning| Skillfactory

Онлайн-курс подойдет для новичков, программистов и аналитиков. Слушатели научатся разрабатывать финансовые и продажные модели, которые помогут автоматизировать многие бизнес-процессы и увеличить доход компании. Эксперты помогут разобраться, какие практические задачи поможет решить машинное обучение, расскажут об основных методах предобработки данных — все это пригодится ученикам в создании собственного чат-бота на основе нейросети.

Фото: © скриншот skillfactory.ru

  • Стоимость: 68 040 руб.
  • Длительность: 20 недель
  • Формат обучения: лекции, практические задания, помощь преподавателя и коллектива
  • Сертификат: сертификат о прохождении курса

Преимущества курса:

  • в программе совмещены два направления обучения, что даст комплексное представление о работе нейросетей;
  • возможность прохождения стажировке в топовых компаниях;
  • фокус и упор не на математическом фундаменте, а на решении практических задач;
  • преподаватели курса — действующие сотрудники известных корпораций.

Недостатки курса:

  • необходимые навыки — программирование на Python;
  • рассрочка с переплатой.

Программа обучения Machine Learning PRO:

  • Введение;
  • Методы предобработки данных;
  • Регрессия, кластеризация;
  • Tree-based алгоритмы;
  • Оценка качества алгоритмов, временные ряды, рекомендательные системы;
  • Финальный хакатон.

Программа обучения Deep Learning:

  • Введение;
  • Фреймворки;
  • Сверточные нейронные сети;
  • Оптимизация, дообучение ImageNET;
  • Сегментация, детектирование объектов;
  • Введение в NLP;
  • Реконкурентные нейронные сети, обучение с подкреплением и другие области применения нейросетей.
Ознакомиться с полной программой курса

4. Профессия Machine Learning Engineer | Skillbox

По итогам освоения курса слушатели выберут одну из специализаций — обработка естественного языка или Computer Vision. Программа подойдет новичкам, аналитикам и программистам. Слушатели смогут с нуля освоить Python и SQL, научатся собирать и анализировать данные, работать с разными библиотеками, настраивать инфраструктуру NL-решений.

Фото: © скриншот skillbox.ru
  • Стоимость: от 3 548 руб.
  • Длительность: 12 месяцев
  • Формат обучения: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора
  • Сертификат: сертификат установленного образца

Преимущества курса:

  • первый платеж через полгода;
  • гарантированное трудоустройство или возврат средств;
  • выгодные кредитные предложения от зарекомендовавших себя на рынке банков;
  • поддержка преподавателя в закрытом комьюнити;
  • не требуются углублённые знания математики и английского языка;
  • бесплатная консультация по программе курса.

Недостатки курса:

  • отсутствие четкого временного контроля в выполнении домашних заданий;
  • большое количество программ, интерфейс и функционал каждой из которых придётся осваивать максимально быстро;
  • трудоустроиться ML-инженером получится только спустя 9 месяцев обучения.

Программа обучения:

  • Базовая подготовка;
  • Погружение в машинное обучение;
  • Выбор специализации;
  • Дополнительные блоки — основы математики, статистики, теории вероятностей.
Ознакомиться с полной программой курса

5. Инженер данных| GeekBrains

На курсе слушатели освоят программирование на разных языках, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных. Слушатели с нуля могут стать специалистами или инженерами уровня Джуниор — смогут прописывать алгоритмы действий, подгружать данные для обучения и тестирования работы системы. 

Во время обучения эксперты подробно познакомят с такими специализациями, как программист, тестировщик или QA-инженер, аналитик (работает с цифровыми данными), ИТ-архитектор (строит сложные системы по структурированию больших массивов данных), проджект- и продакт-менеджер.

Фото: © скриншот gb.ru
  • Стоимость: от 3 626 руб.
  • Длительность: 9 месяцев
  • Формат обучения: лекции, дополнительные материалы, домашние задания
  • Сертификат: документ, подтверждающий уровень компетенций

Преимущества курса:

  • гарантия трудоустройства по окончанию обучения;
  • доступная для понимания подача материала;
  • плавный вход в ИТ-профессию;
  • дополнительные модули по развитию личностных качеств, которые пригодятся при трудоустройстве и непосредственно в карьерном росте;
  • изучение не только базы, но и продвинутых инструментов.

Недостатки курса:

  • в отзывах слушатели отмечают периодические сбои в работе платформы, и с доступом к личному кабинету;
  • пользователи упоминают о долгом ожидании ответа от службы поддержки.

Программа обучения для специалистов:

  • Введение в программирование и контроль версий;
  • Математика, информатика, Python;
  • Теория вероятностей и математическая статистика, анализ, линейная алгебра;
  • ИИ, базы данных, операционные системы;
  • Сбор и разметка данных;
  • Transfer learning, ETL, Apache Spark;
  • Дипломная работа.

Программа обучения для инженеров:

  • Основной блок — погружение в сферу ИТ;
  • Специализация — веб-технологии, основы анализа, базы данных;
  • Технологическая специализация — инструменты для работы с Big Data, углубленное изучение Apache Spark и Python.
Ознакомиться с полной программой курса

6. Курс по нейронным сетям| Skillfactory

Онлайн-курс ориентирован на специалистов Data Science и разработчиков NL. Слушатели научатся применять методы машинного обучения для решения конкретных бизнес-задач, настроят алгоритмы сразу нескольких нейронных сетей. На практических занятиях ученики создадут нейронные сети для распознавания рукописных цифр, изображений, сегментации.

Фото: © скриншот skillfactory.ru

  • Стоимость: 43 200 руб.
  • Длительность: 10 недель
  • Формат обучения: лекции, практические задания, помощь преподавателя и коллектива, хакатон
  • Сертификат: сертификат о прохождении курса (можно на английском языке)

Преимущества курса:

  • командные соревнования на Kaggle;
  • даст полное понимание алгоритмов и знание библиотек;
  • готовое резюме/портфолио по окончанию обучения;
  • консультация ментора в рамках развития карьеры или бизнеса.

Недостатки курса:

  • для обучения понадобятся навыки программирования и базовое понимание машинного обучения;
  • введение достаточно насыщенное и краткое — новичкам придется приложить немало усилий для уверенного входа в профессию.

Программа обучения:

  • Введение;
  • Фреймворки;
  • Сверточные нейронные сети;
  • Методы оптимизации;
  • ImageNET;
  • NLP;
  • Сегментация и детектирование;
  • Создание агента для игры;
  • Другие области применения нейронных сетей.

Ознакомиться с полной программой курса

7. Reinforcement Learning| Otus

Онлайн-курс разработан для DS, DM, DL-разработчиков, которые хотят погрузиться в алгоритмы машинного обучения. Практические занятия помогут разобраться, как применять технологии в отраслях игровой индустрии, робототехники, энергетических систем, финансовой сферы. Слушатели овладеют алгоритмами RL, научатся строить модели среды и агента, познакомятся с продвинутыми темами в Reinforcement Learning.

Фото: © скриншот otus.ru
  • Стоимость: 40 000 руб.
  • Длительность: 3 месяца
  • Формат обучения: интерактивные вебинары, интересные домашние задания с обратной связью от преподавателя и выпускной проект, активное комьюнити
  • Сертификат: сертификат о прохождении курса

Преимущества курса:

  • фокус на практике;
  • неограниченный доступ к методическим материалам, полезным для дальнейшей работы пособиям;
  • возможность корпоративного обучения;
  • преподаватели — продвинутые исследователи машинного обучения.

Недостатки курса:

  • необходимый уровень подготовки — Python, линейная алгебра, навыки работы с ML;
  • нет помощи в трудоустройстве.

Программа обучения:

  • Введение в Reinforcement Learning;
  • Продвинутые темы в рамках обучения с подкреплением;
  • Применение технологии в реальных задачах;
  • Проектная работа.
Ознакомиться с полной программой курса

8. Machine Learning с нуля до Junior| Skillbox

Онлайн-курс предназначен для тех, кто хочет стать профессиональным ML-инженером. Слушатели детально разберутся в математических аспектах специализации, научатся программировать и использовать разные виды баз данных для создания рабочих моделей машинного обучения, проектирования систем прогнозирования и рекомендательных сервисов в разных областях бизнеса, медицине, промышленности. Ученики познакомятся с пайплайнами модели и освоят инструмент Git.

Фото: © скриншот skillbox.ru
  • Стоимость: от 3 626 руб.
  • Длительность: 9 месяцев
  • Формат обучения: видеоуроки, практические задания, сопровождение куратора
  • Сертификат: сертификат установленного образца

Преимущества курса:

  • обновленная программа обучения;
  • универсальное обучение - для новичков, программистов и аналитиков;
  • оплата в рассрочку без процентов;
  • практика на основе реальных кейсов.

Недостатки курса:

  • долгая проверка домашнего задания;
  • всего два проекта в портфолио;
  • предположительно новички смогут работать по профессии только через год.

Программа обучения:

  • Базовая подготовка — введение, изучение основ;
  • Погружение в машинное обучение на уровне Джуниор;
  • Выполнение итоговых проектов;
  • Блок, посвящённый секретам удачному и перспективному трудоустройству.
Ознакомиться с полной программой курса

9.DEEP LEARNING| New Pro Lab

Курс разработан для тех, кто хочет разобраться в обработке изображений и текстов с помощью нейронных систем. Слушатели погрузятся в особенности функционирования таких сред, как компьютерное зрение и NLP (обработка естественного языка). Студенты рассмотрят актуальные задачи в CV, разберутся в архитектурах GAN-ов, инструментах по повторному использованию видео-контента, преобразованию текста в изображение.

Фото: © скриншот newprolab.com
  • Стоимость: 72 000 руб.
  • Длительность: 8 занятий
  • Формат обучения: 8 занятий, 2 проекта
  • Сертификат: онлайн-сертификат

Преимущества курса:

  • универсальная программа — для дата-аналитиков, технических руководителей, ML-инженеров;
  • доступная для понимания форма изложения материала;
  • гибкая система оплаты - рассрочка для физических лиц, специальные условия для корпоративных клиентов, скидки для выпускников других программ и их друзей;
  • живые датасеты.

Недостатки курса:

  • высокая цена;
  • входные требования — программирование на Python, знания Linux, статистики и линейной алгебры, машинного обучения.

Программа обучения:

  • Computer Vision — теоретическая база, продвинутая архитектура;
  • Natural Language Processing — архитектура трансформеров, автоэнкодеры, работа с чат-ботами.

Ознакомиться с полной программой курса


10. Стань ML-инженером| maths hub

Слушатели курса разберутся в основах Python, SQL и базах по алгоритмам, научатся использовать инструменты для Devops. Совместно с экспертами будут проведены эксперименты и AB-тесты. В рамках глубокого обучения студенты освоят полносвязные слои, методы обратного распространения ошибок, сверточные и рекуррентные нейронные связи.

Фото: © скриншот maths-h.com
  • Стоимость: от 11 165 руб.
  • Длительность: 9 месяцев
  • Формат обучения: онлайн-занятия, карьерные занятия
  • Сертификат: онлайн-сертификат

Преимущества курса:

  • гарантированная работа за рубежом;
  • гостевые встречи с профессионалами международного рынка;
  • возврат стоимости обучения пропорционально остатку времени курса;
  • упрощенная программа, которая рассчитана на путь с нуля до уровня Джуниор.

Недостатки курса:

  • вероятны технические сбои при демонстрации экрана;
  • требуется установка многочисленных инструментов и программ для работы.

Программа обучения:

  • Python;
  • Devops;
  • Базы данных;
  • ETL/ELT;
  • ML;
  • SQL;
  • EDA;
  • AB-тесты;
  • Глубокое обучение;
  • Финальный проект.

Ознакомиться с полной программой курса

Бесплатные курсы по Deep Learning

Бесплатные курсы помогут вам разобраться в истинных намерениях и готовности освоить профессию, оценить свой потенциал. Кроме того, большинство обучающих программ на платных онлайн-курсах требуют базовой подготовки. Бесплатные вебинары позволят освоить азы в комфортном для себя темпе. Такие курсы предоставлены в свободном доступе и ориентированы на новичков, которые впервые столкнулись со сферой IT.

1. Нейросети для всех — ZeroCoder

На бесплатном курсе расскажут, как можно использовать нейронные сети в личных целях, для развития бизнеса и повышения дохода. Это крупнейший русскоязычный канал о зерокодинге с полезным практикумом — дизайн сайта, оформление карточек для маркетплейсов, подборка фильмов по заданным параметрам.

Основные характеристики курса:

  • подборка из 600+ нейросетей, а также промтов для карьеры и разных сфер жизни в подарок;
  • общение с ChatGPT;
  • число выпускников за всё время существования бесплатного курса превышает 6000;
  • регистрация обязательна;
  • подходит для диджитал-специалистов любого профиля, предпринимателей, стратаперов и управленцев, всем, кто работает с текстами.

2. Нейронные сети — Stepik

Слушатели научатся применять теоретические и практические навыки по работе с нейросетями для решения широкого круга задач в рамках анализа данных. Дополнительно ученики освоят основы линейной алгебры.

Основные характеристики курса:

  • 24 урока, 90 тестов, 27 интерактивных задач;
  • подходит для студентов и работников разных специализаций, школьников старших классов технических направлений;
  • средняя оценка программы по мнению выпускников - более чем высокая;
  • обучению достаточно уделять 6-10 часов в неделю;
  • по окончанию курса выдаётся сертификат;
  • преподаватели из СПбГУ.

3. Глубокое обучение — ПостНаука

Слушатели познакомятся с глубокими нейросетями с прямой связью, архитектурой и методами обучения искусственных нейронных сетей. В программу бесплатного курса входят и такие понятия, как машина Гёделя и скоростная вероятность.

Основные характеристики курса:

  • автор курса - профессор искусственного интеллекта Университета Лугано;
  • можно сохранить курс в личном кабинете для отслеживания личного прогресса;
  • в курс включены как видео-лекции, так и полезные текстовые методические материалы.

4. Deep Learning — Школа глубокого изучения МФТИ

Курс предназначен для знакомства с теорией и практикой использования нейронных сетей в интерактивной форме. Слушатели научатся применять алгоритмы для решения практических задач анализа данных на языке Python, строить полносвязные и свёрточные нейронные сети, встраивать готовые модели в простейшие продукты.

Основные характеристики курса:

  • 35 уроков с тестами и практическими задачами;
  • для получения диплома необходимо пройти регистрацию;
  • есть начальные требования - навыки применения Python, знание библиотек и вузовской программы по высшей математике.

5. Deep Learning — Академия IT

Слушатели погрузятся в специфику среды языка Python и операционной системы Linux, разберутся с нейронными моделями. Данный курс позволит сделать первые уверенные шаги в направлении Computer Vision.

Основные характеристики курса:

  • 10 тем — некоторые включают в себя несколько информационных блоков;
  • для присоединения к марафону необходимо пройти обязательную регистрацию;
  • выдача сертификата не предусмотрена.

Заключение

Deep Learning — это перспективная сфера для профессиональной самореализации. Привлекательных вакансий с каждым месяцем появляется все больше, поэтому подборка платных и бесплатных образовательных программ от лучших онлайн-школ как никогда раньше актуальна. 

Deep Learning курсы разработаны и для новичков, и для продвинутых пользователей. Прежде чем выбрать программу, внимательно ознакомьтесь с содержанием обучения и оцените свои силы. Изучите основы и терминологию предварительно на бесплатных курсах и лекциях.

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DRAGONWAY

Это в каких же условиях F-16 может уровняться с Су-35? На земле?

mosquito__2010

Хороший вопрос. Типичная тактика западных мерзавцев - прикрываясь гражданской инфраструктурой создают...

mosquito__2010

Этот тип когда нибудь что нибудь говорил подобное об аллее ангелов в Донецке и о том какие именно процессы...

Nik3316

будут выведены из эксплуатации(тобишь старье)... когда страна перейдет на более современные F-35чую ВСУ...