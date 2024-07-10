Раздать баллы: в России запустили систему социального рейтинга

Систему социального рейтинга под названием «Мы» запустили в России. Как и зачем будут оценивать полезность граждан для государства?

Платформа «Мы» разрабатывалась Российским социальным госуниверситетом в течение двух лет, в начале июля 2024 года она стала общедоступной. Участие в проекте добровольное и бесплатное. Чтобы получить оценку своего текущего социального статуса, достаточно пройти анкетирование.

Как узнать свой рейтинг

Разработчики уверяют, что «метрика социальных статусов и уровней граждан» будет надежной, строгой и независимой. Также подчеркивается, что цифры социального рейтинга никак не влияют на жизнь россиянина, на доступность услуг или карьерную траекторию.

Каждый желающий уже сейчас может построить свой актуальный социальный портрет и узнать, как со временем он может измениться. Для этого после заполнения анкеты система выдаст двусоставный код, который и представляет собой социальный рейтинг. Первая цифра — текущий статус. Вторая — прогноз его изменения.

Пока что в социальном рейтинге 32 вопроса. Система анализирует такие данные, как образование, наличие детей, льготы, суммы ежемесячного дохода, кредитную историю, судимости, наличии аккаунтов в социальных сетях, посты в интернете, участие в общественной жизни, наличие государственных наград, знание языков, вредные привычки и занятия спортом.

Результаты с социальным рейтингом гражданина Фото : © w.rgsu.net

По принципу работы сервис похож на скоринг, который используют банки для оценки платежеспособности потенциального клиента. Например, социальный статус женатого многодетного мужчины с высшим образованием будет заведомо выше, чем у бездетного безработного.

Сейчас на платформе «Мы» не нужно оставлять паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер телефона, требуются только ФИО и адрес почты. Однако первый проректор РГСУ Джомарт Алиев ранее заявлял, что после пилотного этапа система может стать «нормативной процедурой», а часть данных будет автоматически подгружаться на платформу из государственных систем.

Китайский опыт

Социальный рейтинг с 2021 года официально используют в Китае. Его основа — 1000-балльная система, в которой учитываются множество показателей. В частности, используются сведения о регулярном внесении платежей, активности в соцсетях, посещаемости сайтов, наличии штрафов или административных правонарушений.

Законопослушные граждане получают высокие баллы, что дает им ряд привилегий. Например, они могут получить кредит или устроиться на государственную службу. За нарушения ПДД или просрочки обязательных платежей баллы снимаются.

Люди с низким баллом зачастую не могут взять кредиты в банках, им могут отказать в аренде машины или квартиры, в ряде городов Китая им запрещают проход в некоторые районы или учреждения.

Однако система социального рейтинга не работает на всей территории КНР — только в ряде крупных мегаполисов и уездов. Китайский эксперимент эксперты оценивают по-разному — например, критики считают, что на территориях с действующей системой существует сегрегация граждан с низким рейтингом.

Что дальше

Система социального рейтинга в России и непосредственно платформа «Мы» не создавалась по государственному заказу, запуск не означает ее скорого введения на общероссийском уровне.

Теперь разработчики намерены предлагать платформу различным потенциально заинтересованным в ней государственным структурам.

При этом у ряда чиновников и депутатов пока настороженное отношение к разработке. Так, член IT-комитета Госдумы Антон Немкин в комментарии «Парламентской газете» отметил, что даже при высочайшем уровне развития искусственного интеллекта такие системы не смогут объективно оценивать человека.

«Они могут быть предвзятыми и ошибочными, приводя к несправедливым решениям», — считает депутат.