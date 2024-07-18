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ОГЭ: зачем изменят экзамен для девятиклассников

Источник:
Sibnet.ru
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Система экзаменов в девятых классах и правила приема в колледжи устарели. В средние профессиональные учебные заведения до сих пор набирают по среднему баллу в аттестате. А ОГЭ, который сдают девятиклассники, считается лишь тренировкой к ЕГЭ. Необходима реформа, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Экзамен в школе
Фото: © Sibnet.ru

Правила приема в средние профессиональные учебные заведения создавались в совсем другой реальности. Колледжи и техникумы тогда не пользовались популярностью, поэтому набирать туда стали по среднему баллу аттестата на основе пятибалльной шкалы. Отсутствие конкурса и тотальные недоборы оправдывали существование такой системы.

Но сейчас ситуация кардинально изменилась. По данным Рособрнадзора, около 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование. Есть множество колледжей и техникумов, куда поступить гораздо сложнее, чем вуз.

Аттестат — не показатель

Результаты экзаменов после девятого класса необходимо учитывать при поступлении в колледжи и техникумы, заявил в интервью РБК Музаев. По его словам, девятиклассники сдают основной государственный экзамен (ОГЭ), который ни на что не влияет, а в заведения среднего профобразования поступают по балу в аттестате.

«Экзамены в девятых классах надо переформатировать в первую очередь с учетом целеполагания, чтобы понимать, для чего мы их проводим. Сейчас возникает совершенно справедливый вопрос: для чего сдают экзамены в девятых классах?» — отметил глава Рособрнадзора.

По его словам, «аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов». «Достаточно много случаев, когда выпускнику дают "красивый " аттестат, чтобы он не шел в десятый класс, а поступил в техникум. При этом при поступлении он будет конкурировать с более сильными детьми, у которых в аттестате выставлены объективные оценки», — пояснил Музаев.

«Это неравноправие, конечно, будет раздражать, оно будет еще больше всплывать в техникумах, в развитие которых сейчас вкладывают огромные средства. В Москве они очень высокотехнологичные. Выпуск из такого техникума — уже гарантия, таких выпускников расхватывают, гарантируют высокие зарплаты», — сказал глава Рособрнадзора, добавив, что работа по изменению ситуации уже ведется.

Зачем нужен ОГЭ

Сейчас выпускники девятых классов в рамках ОГЭ сдают четыре экзамена: обязательные русский язык и математику и два предмета по выбору. И те, кто уходит в техникумы и колледжи, не понимают, зачем им эти экзамены, поскольку поступать они будут по среднему балу в аттестате.

«Сегодня ОГЭ, мы все понимаем, — это генеральная репетиция ЕГЭ. Отчасти и детям, пройдя через ОГЭ, более понятно, как себя вести на ЕГЭ. Но пока нет логики и преемственности, то, для чего мы сдаем ОГЭ, если дальше результат ОГЭ ни на что не влияет?», — сказала на прошедшем накануне заседании комитета Госдумы по просвещению, депутат Эльвира Аиткулова.

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Вопрос совершенствования системы поступления школьников в колледжи давно назрел, считает и.о. директора Института среднего профессионального образования МГПУ Сергей Еремин.

«Что касается поступления школьников в колледжи на основе экзаменационных баллов, то этот подход, конечно, интересен, как условие для привлечения более мотивированных выпускников школ, но требует вдумчивого подхода, возможно, с апробацией в разных российских регионах по разным группам специальностей СПО», — приводит РГ мнение Еремина.

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Жизнь #Образование #Аналитика
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