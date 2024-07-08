Максимальные баллы на ЕГЭ получил только один школьник

Лишь один российский школьник получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных Рособрнадзора.

Еще 42 человека сдали экзамен на 300 баллов, 200-балльниками в 2024 году стали 648 школьников, 8 691 выпускник стал 100-балльником, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Выдающуюся успеваемость продемонстрировала школьница из Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина. Она набрала максимальные 100 баллов по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Бауманская инженерная школа известна своим высоким уровнем преподавания и входит в список лучших школ России. Всего в основной период ЕГЭ-2024 сдали около 700 тысяч школьников.