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Максимальные баллы на ЕГЭ получил только один школьник

Источник:
ТАСС
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Лишь один российский школьник получил максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам в основной период, следует из данных Рособрнадзора.

Еще 42 человека сдали экзамен на 300 баллов, 200-балльниками в 2024 году стали 648 школьников, 8 691 выпускник стал 100-балльником, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Выдающуюся успеваемость продемонстрировала школьница из Бауманской инженерной школы №1580 Александра Оглоблина. Она набрала максимальные 100 баллов по четырем предметам: русскому языку, профильной математике, физике и информатике.

Бауманская инженерная школа известна своим высоким уровнем преподавания и входит в список лучших школ России. Всего в основной период ЕГЭ-2024 сдали около 700 тысяч школьников.

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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

lex-on

Мужчины идут на пенсию в 65, если хочешь более менее пенсию надо обращаться за ней в 75 получается 🤔...

volodey19760802

А проживет ли потенциальный пенсионер эти десять лет???

Asd10

Ща начальница это мнение размотает. Ждем... 🤣

Asd10

Власть вна Украине в руках Галичанских нацистов. Война это способ и цель их существования. О каком мире...