Кабель или Wi-Fi: какой тип подключения выбрать

Считается, что по проводу интернет стабильнее и скорость выше. Но и Wi-Fi при должном оборудовании обеспечивает доступ в Сеть, достаточный для большинства задач современного пользователя. Какой способ в каких случаях лучше?

Особенности проводного соединения

Классическое кабельное Ethernet-соединение позволяет обмениваться данными на скоростях до 10 Гб/с. Чаще современные домашние роутеры и материнские платы компьютеров оснащаются гигабитными портами, но это все равно больше, чем средняя скорость Wi-Fi. Проблем с интерфейсами нет, нужен подходящий кабель пятого (5е) поколения, поддерживающий скорость в 1 Гбит/с.

Проводное соединение более стабильно, без потерь данных. На него не влияют внешние источники помех. Такое подключение безопасно, для доступа в сеть нужен физический контакт с маршрутизатором, что минимизирует вероятность «хищения» интернета соседями и доступа в домашнюю сеть посторонних.

Но есть и минусы, главный из них — провод, подразумевающий подключение только одного устройства. При наличии нескольких ПК, ноутбука и современного телевизора появляется необходимость прокладки кабель-каналов. В будущем это усложняет перестановки в помещениях и вынуждает проводить коммуникации заново.

Особенности беспроводного соединения

Возможности Wi-Fi в плане скорости и качества несколько скромнее. И хотя роутеры пятого поколения (802.11n) поддерживают скорость до 867 Мбит/с, а роутеры Wi-Fi 6 (802.11ах) — до 1,2 Гбит/с, она доступна не у всех провайдеров и такие маршрутизаторы довольно дороги.

И в любом случае под влиянием помех скорость будет ниже, а если подключить несколько устройств, то она разделится между ними. .

Основной источник помех для беспроводной сети — это стены, на втором месте — другие маршрутизаторы, они «забивают» радиоканал и мешают соединению.

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Производители борются с этим: если диапазон 2,4 Ггц испытывает проблемы из-за соседства с другими маршрутизаторами, то 5 Ггц лишен этого нюанса, но фактическая скорость соединения все равно может быть в разы меньше максимально возможной, даже локально.

Однако при правильной установке современного роутера вполне достаточно, чтобы обеспечить покрытие сетью всей квартиры, а в случае необходимости можно использовать повторители сигнала (репитеры) для увеличения зоны доступности соединения.

Да, скорость и стабильность соединения будут несравнимы с проводным подключением, но их хватит для веб-серфинга и посещения социальных сетей, просмотра фильмов, игр, не требующих малого пинга. При этом не нужно заниматься прокладкой кабеля.

Какой тип соединения выбрать

Текущий этап развития беспроводных сетей не позволяет полностью отказаться от Ethernet-соединения. Кабель потребуется при загрузке большого объема данных, например, торрентов или активной работе с облачными хранилищами. Если делать это через Wi-Fi, то остальные клиенты локальной сети будут испытывать трудности, а загружаться все будет значительно медленнее.

Геймеру требуется или проводное соединение, или мощный профессиональный роутер, обеспечивающий надежность и малый пинг. При этом все равно — чем ближе он будет находиться к маршрутизатору, тем лучше.

Все современные смарт-ТВ имеют модуль Wi-Fi, а подавляющее их большинство — возможность подключения по Ethernet. Беспроводного соединения будет достаточно для просмотра онлайн-кинотеатров и потокового вещания, однако для загрузки фильмов из локальной сети или просмотра в качестве 4K Ultra HD и выше может потребоваться подключение по проводу.

Для просмотра роликов в HD и SD качестве, социальных сетей, браузерных игр и выполнения большинства офисных задач достаточно возможностей беспроводного соединения. Более того, использование Wi-Fi делает их более доступными, поскольку с его помощью можно организовать рабочее место или досуг практически везде.