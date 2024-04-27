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«Госуслуги» покажут все оформленные на пользователя SIM-карты

Источник:
ТАСС
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Минцифры России разработало законопроект о размещении в личных кабинетах пользователей на «Госуслугах» данных о зарегистрированных на них SIM-картах.

Согласно документу, в личном кабинете пользователь сможет увидеть все телефонные номера, которые зарегистрированы на его паспортные данные. Если какой-либо новый номер регистрируется, то оператор обязан будет отправить сообщение в личный кабинет абонента.

На «Госуслугах» также можно будет отключить те номера, которые человек не оформлял или фактически не использует. Власти полагают, что данные о зарегистрированных на абонента SIM-картах на «Госуслугах» помогут «обелить» рынок SIM-карт.

Дело в том, что основную долю «серого» рынка SIM-карт составляют карты, оформленные на людей без их согласия. В результате граждане даже не подозревают, что являются владельцами дополнительных номеров.

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Топ комментариев

urbasik

Столько рабочих рук и талантливых голов.Так стройте у себя Сингапур,кто вам мешает.

se 34

Было1)Первое контрнаступление в 2022 но хлопцы быстро кончились и техника сгорела2)Второе контрнаступление...

corrector

кто против расследования, тот и виноват - элементарно и автоматически !

pepelmetal

Хахахах рогулей жизнь ничему не учит!