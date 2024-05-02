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Хакеры взломали сервис Dropbox

Источник:
Sibnet.ru
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Хакеры завладели данными пользователей сервиса Dropbox Sign, сообщается в официальном блоге Dropbox. Злоумышленники получили доступ к электронным письмам, именам пользователей, номерам телефонов, паролям.

У тех, кто пользовался Dropbox Sign, но никогда не создавал учетную запись, общеизвестными оказались адреса электронной почты и имена. Если учетная запись Dropbox Sign была создана, но пароль не установлен, то пароль не оказался в руках злоумышленников.

Сервис Dropbox Sign позволяет заверять электронной подписью PDF-файлы, документы Microsoft Word, документы Google и другие типы файлов. В сообщении подчеркивается, что инцидент произошел только в инфраструктуре Dropbox Sign и не повлиял на другие продукты компании.

Dropbox уже предпринял необходимые шаги по минимизации ущерба от инцидента — сбросил все пароли и отключил устройства. Всем пользователям необходимо будет перелогиниться при новом входе.

После начала специальной военной операции на Украине Dropbox перестал принимать платежи с российских карт. На март 2024 года количество российских пользователей Dropbox составляло порядка 928 тысяч.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

Verlan92

Вопрос как они меряют????И у кого?Ко мне никто с линейкой не подходил.

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...

mosquito__2010

Не ломайте мальчику шаблоны я вас прошу.