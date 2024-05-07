«Игровой 4 в 1+»: как сплотить семью одним тарифом

«Игровой 4 в 1+» от Ростелекома — тариф в максимальной комплектации. Он дает доступ к интернету, мобильной связи, онлайн-кинотеатру и ТВ, а также специальным геймерским бонусам. И пользоваться этим может вся семья.

Людей сейчас разобщают не расстояния, а разные аккаунты. Члены одной семьи могут находиться в одной квартире, но пребывать каждый в своем мире: онлайн-игр, соцсетей, мессенджеров или сериалов. У каждого из них свои личные кабинеты и свои тарифные планы. Это дорого и неудобно.

С появлением пакетных или комбинированных тарифов жизнь стала проще. Появилась возможность объединять множество аккаунтов в одном личном кабинете, с помощью которого можно получать самые разные цифровые услуги. По такому принципу работают комбо-тарифы Ростелекома.

«Игровой 4 в 1+» — самый продвинутый из таких тарифов. Четыре главных составляющих: домашний интернет, мобильная связь, Wink (онлайн-кинотеатр и ТВ), а также специальные игровые возможности.

Тариф регистрируется на одного человека, но пользоваться услугами могут все члены семьи, сохраняя при этом свое личное виртуальное пространство.

Домашний интернет

Тариф имеет геймерские корни, поэтому соответствует самым жестким интернет-требованиям. Скорость — до 890 мегабит в секунду. Правда, не везде: в некоторых регионах — 500 мегабит в секунду. Но даже в этом случае ее «за глаза» хватит всем членам семьи: и тем, кто играет в онлайн-игры, и тем, кто одновременно смотрит фильм в сети в самом высоком качестве.

Такой скорости удается добиться благодаря использованию Ростелекомом технологии GPON, основу которой составляет оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 гигабита в секунду.

Мобильная связь

«Игровой 4 в 1+» предоставляет пять сим-карт от Ростелекома. То есть каждый член семьи может получить свой номер. Один, который станет главным номером, создает общую группу. Остальные к нему присоединяются.

Все номера в группе будут расходовать один общий пакет услуг:

2000 минут разговоров

безлимит на Ростелеком по России

40 гигабайт мобильного интернета

500 СМС

безлимит на мессенджеры и соцсети

безлимит на просмотр ТВ и фильмов в Wink

В случае перерасхода пакета услуг по тарифу, оплачивать его будет главный номер. Тот, на кого оформлен тариф и имеет доступ в единый личный кабинет.

Если не хочется менять номер телефона, можно перейти со своим от другого оператора, и вступить в группу.

Wink

Видеосервис Wink — онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение в «одном флаконе». Он дает возможность смотреть ТВ-программы и фильмы не по расписанию, а в удобное время и на любом устройстве. Тариф предоставляет доступ к 200 телеканалам и 27 тысячам фильмов и сериалов. При желании подписку можно расширить.

Особенно удобно то, что несколько человек с одного аккаунта могут смотреть разный контент одновременно на собственных устройствах. Ну и никто им, конечно, не запретит наслаждаться одним фильмом вместе.

Игровые возможности

Тариф дает игровые бонусы в популярных онлайн-играх. Среди них: «Мир танков», «Мир кораблей» от компании Lesta Games, Warface, Archeage и Lost Ark от VK Play, а также Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion от компании «Фогейм». Каждый из членов семьи может подобрать себе игру по вкусу.

Есть в тарифе фишка, позволяющая играть под своей учетной записью. За небольшую плату можно к основному подключить для другого члена семьи еще один игровой аккаунт и получить к нему весь комплект бонусов.

Дополнительные опции

В «Игровой 4 в 1+» также «вшито» «Облако Mail.ru» на 8 Гб. За плату можно увеличить хранилище до 1 терабайта и разграничить его между всеми членами семьи.

Можно установить антивирус Dr. Web Премиум на компьютеры всех членов семьи.

Комбо-тариф формируется по принципу конструктора. Семья сама сможет определить, какие сервисы ей нужны и в каком функционале. Все зависит от ее потребностей и финансовых возможностей. Но в любом случае это выйдет гораздо дешевле оплаты нескольких аккаунтов.