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Российская ОС «Аврора» получит отечественный браузер

Источник:
Коммерсантъ
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Разработчики операционной системы «Аврора» разработают мобильный браузер на базе Chromium, который станет фирменным для российской ОС.

Упоминание «экспериментального обозревателя на базе Chromium» есть в документации к ОС «Аврора» версии 5. Компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому, в настоящее время ищет инженера-разработчика браузера для мобильной ОС «Аврора».

Сейчас браузер для «Аврора» 4 основан на популярном движке Gecko, который также используется в обозревателе Firefox. Однако его использование накладывает определенные ограничения.

Главная цель проекта заключается в том, чтобы упростить создание прогрессивных веб-приложений. На базе Firefox создание большинства веб-приложений для российских приложений невозможно, поскольку они не адаптированы под этот формат.

Веб-приложения являются в России одним из главных средств доступа к сервисам, которые были удалены из магазинов приложений Google Play и Apple App Store. В частности, такие продукты используют клиенты российских банков.

На Android и iOS веб-приложения устанавливаются с помощью браузера, но ОС «Аврора» не поддерживает такой вариант загрузки. В результате разработчикам приходится упаковывать компонент WebView, в котором открывается требуемый сайт как отдельное приложение.

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