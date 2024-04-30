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Ростелеком создаст оборудование для космического интернета

Источник:
Cnews.ru
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Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру», который является «дочкой» Ростелекома, начал программу по импортозамещению абонентского оборудования для услуг спутниковой связи.

Компания рассчитывает произвести импортозамещение всего спектра соответствующих устройств — от VSAT-платформы, SCPC-модема и конвекторов для разных диапазонов до передатчиков и антенн.

Так, SCPC-модем уже прошел тестирование, скорость доступа составила от 10 до 100 Мбит/с. Использовать его планируется для развертывания базовых станций спутниковой связи в малых населенных пунктах. Сейчас для этого используются израильские модемы.

Для отечественной VSAT-платформы разработано программное и аппаратное обеспечение, развернута опытная зона. В 2024 году планируется завершить программу тестирования данного оборудования, после чего начнутся серийные поставки.

Также была разработана отечественная антенна Ku-диапазона. По результатам тестирования параметры отечественных антенн оказались не хуже лучших иностранных образцов, в частности, продукции американской Skyware Global.

Российский рынок спутникового интернета занимает 1% от общего рынка услуг связи. В 2022 году он увеличился в полтора раза — до 150 тысяч VSAT-станций. Крупнейшим оператором VSAT в России является «РТКомм.ру» — порядка 33 тысяч станций.

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