Ростелеком создаст оборудование для космического интернета

Телекоммуникационный оператор «РТКомм.ру», который является «дочкой» Ростелекома, начал программу по импортозамещению абонентского оборудования для услуг спутниковой связи.

Компания рассчитывает произвести импортозамещение всего спектра соответствующих устройств — от VSAT-платформы, SCPC-модема и конвекторов для разных диапазонов до передатчиков и антенн.

Так, SCPC-модем уже прошел тестирование, скорость доступа составила от 10 до 100 Мбит/с. Использовать его планируется для развертывания базовых станций спутниковой связи в малых населенных пунктах. Сейчас для этого используются израильские модемы.

Для отечественной VSAT-платформы разработано программное и аппаратное обеспечение, развернута опытная зона. В 2024 году планируется завершить программу тестирования данного оборудования, после чего начнутся серийные поставки.

Также была разработана отечественная антенна Ku-диапазона. По результатам тестирования параметры отечественных антенн оказались не хуже лучших иностранных образцов, в частности, продукции американской Skyware Global.

Российский рынок спутникового интернета занимает 1% от общего рынка услуг связи. В 2022 году он увеличился в полтора раза — до 150 тысяч VSAT-станций. Крупнейшим оператором VSAT в России является «РТКомм.ру» — порядка 33 тысяч станций.